ЗСУ на Bradley підбили та захопили російський танк Т-90М "Прорив" у боях за Роботине (фото)

Оператор БМП Bradley ювелірно влучив ракетою у вразливе місце башти танку, який коштує вартістю понад 4 мільйони доларів.

У Запорізькій області поблизу села Роботине українські захисники підбили та захопили вартісний новітній російський танк Т-90М "Прорив". Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Танк, який російська пропаганда називає "найкращим у світі", якому "аналогов нет", підбитий та захоплений українськими воїнами у боях за село Роботіне Запорізськоі області. Невідомий розрахунок українського протитанкового ракетного комплексу або оператор БМП "Бредлі" ювелірно влучив ракетою у вразливе місце башти танку, пропалив отвір у броні, і російського командира трохи розмазало кумулятивним зарядом", — розповів журналіст.

Він зауважив, що після влучання пожежі не сталося, і танк не вийшов з ладу та залишився практично цілим та ремонтнопридатним.

"Бійці окремого штурмового батальйону "Скала" захопили цей танк", — проінформував журналіст.

Юрій Бутусов на фоні танку "Прорив"

Танк "Прорив": що відомо

Російський танк Т-90М "Прорив" є найновішим та найсучаснішим основним бойовим танком в ЗС РФ.

Танк озброюється 125-мм гладкоствольною гарматою 2А46М-5, боєкомплект становить 40 снарядів. Виробляє ці танки єдиний в Росії завод "Уралвагонзавод" в Нижньому Тагілі.

На початок повномасштабного вторгнення РФ до України в 2022 році ЗС РФ мала в своєму розпорядженні близько 20 одиниць Т-90М "Прорив". Всі вони були знищені в перші місяці бойових дії.

Нагадаємо, що український FPV-дрон підбив найкращий танк ЗС РФ "Прорив". Після влучання броньована техніка вибухнула.

Раніше повідомлялося, що 17 серпня дрон ЗСУ підірвав новітній російський танк Т-90 "Прорив" за $4,5 млн. Оператори ЗСУ завдали удару простим БПЛА за 500 доларів, який коштує в 9 тисяч разів дешевше за хвалений окупантами танк.