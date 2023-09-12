ЗС РФ на фронті регулярно роблять однакову помилку: ЗСУ цим користуються, — Сили оборони

За інформацією полковника Олександра Штупуна, українські військові успішно знищують противника на полі бою. У зв'язку з цим командування окупантів змушене перекидати резерви з інших напрямків, а це погано для них закінчується.

Поки контрнаступ ЗСУ триває і бійці досягають нових успіхів, командування російських окупантів робить нові помилки, перекидаючи з різних напрямків резерви. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в інтерв'ю "Еспресо" 12 вересня.

За його словами, українські захисники та їхні командири регулярно намагаються поліпшити своє тактичне становище на лінії фронту, щоб прорватися вперед і вигнати росіян із раніше зайнятих ними позицій.

"В Опитному триває планова бойова робота, тактична ситуація досить мінлива. У районі Авдіївки ворог намагається прориватися на північ від міста, але без успіхів. Противник продовжує піхотні штурми в районі Мар'їнки. Наші воїни успішно знищують загарбників", — заявив Олександр Штупун.

Крім того, командування ЗС РФ регулярно припускається однієї й тієї самої помилки, як зазначили в ЗСУ. Противник перекидає резерви з напрямку на напрямок, тим самим виснажуючи військових. Це велика помилка, яка грає на руку українській стороні.

"Користуючись ослабленням ворога, наші командири на місцях намагаються покращувати своє тактичне становище", — підсумував речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Нагадаємо, 11 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що протягом останнього тижня на Таврійському напрямку українські військові звільнили територію площею 4,8 квадратного кілометра.