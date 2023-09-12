Прорив першої лінії оборони став для ворога несподіванкою, — Маляр (відео)

Росія готувалася до українського контрнаступу, і коли окупанти займали території Запорізької області, вони розуміли, що незабаром їм доведеться їх обороняти, говорять у Міноборони.

У ЗС РФ не очікували прориву ЗСУ першої лінії оборони, тому друга лінія оборони у них укріплена значно менше, що може позитивно зіграти для ЗСУ. Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Для ворога стало несподіванкою, що ЗСУ змогли прорвати першу лінію оборони. Перша лінія оборони була настільки міцно укріплена, що друга лінія турбувала їх значно менше. Тепер це може відіграти для нас позитивну роль", – зазначила Маляр.

Вона зазначила, що попри складність ситуації ЗСУ продовжують просування у звільненні української території, що є найкращим свідченням ефективності українського контрнаступу. Росія до нього довго готувалася, і коли окупанти займали території Запорізької області, вони розуміли, що незабаром їм доведеться їх обороняти.

"Варто пам'ятати, що українські військові йдуть у наступ всупереч тому, що окупанти переважають в особовому складі та озброєнні. Питання полягає не в тому, скільки кілометрів території було звільнено. Вагомим є вже той факт, що просування ЗСУ відбувається разом із потужним знищенням ворога", – підкреслила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, що ЗС РФ на фронті регулярно роблять однакову помилку. Противник перекидає резерви з напрямку на напрямок, тим самим виснажуючи військових. Це велика помилка, яка грає на руку українській стороні.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що протягом останнього тижня на Таврійському напрямку Сили оборони звільнили територію площею 4,8 квадратного кілометра.