"Копала картоплю": у Житомирі жінка знайшла "цілий арсенал" часів Другої світової (фото)

Мешканка Житомира виявила майже сотню боєприпасів у власному городі. Зброя була схоронена за 15 метрів від житлового будинку.

У Житомирі місцева мешканка виявила у себе на городі снаряди, імовірно, поховані за часів Другої світової війни. Про це йдеться на офіційній сторінці поліції Житомирської області у Facebook.

"Копала картоплю, а знайшла цілий арсенал зброї часів Другої світової війни", — зазначено в публікації.

Боєприпаси часів Другої світової війни Фото: Нацполіція

Виявивши боєприпаси, жінка звернулася до поліції. На місце події прибула слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС. Як виявилося, зброя була схоронена за 15 метрів від житлового будинку.

Загалом у городі було знайдено 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат. Повідомляється, що знайдені боєприпаси знищать вибухотехніки.

Загалом було виявлено майже сотню боєприпасів Фото: Нацполіція

У поліції підкреслили, що жінка, яка виявила міни та гранати, вчинила правильно. Вона не намагалася самостійно їх діставати та сповістила про знахідку відповідні служби.

Нагадаємо, 30 серпня представниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, як російські війська підриваються на власних мінах у Херсонській області. Це пов'язано з тим, що через підрив Каховської ГЕС міни тепер розкидані стихійно.

Раніше, 15 серпня, ми писали про те, що українські військові виявляють ворожі міни за допомогою безпілотника з тепловізійною камерою. Камера безпілотника літає над російськими мінними полями та виявляє десятки з них.