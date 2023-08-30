"Міни розкидані стихійно": ЗС РФ підриваються на своїх пастках у Херсонській області, — Гуменюк

За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, після підриву Каховської ГЕС затопило деякі території Херсонської області. Потім вода пішла, залишивши після себе безсистемні мінні поля.

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Російські війська підриваються на власних мінах у Херсонській області. Про це заявила представниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в інтерв'ю "24 каналу."

За її словами, після підриву Каховської ГЕС затопило деякі території Херсонської області. Потім вода пішла, залишивши після себе стихійні мінні поля. Щоправда, українським військовим вони не сильно заважають, а створюють великі проблеми для самих окупантів.

"Міни розкидані стихійно, безсистемно і безконтрольно. Немає карти полів, тому дуже часто, намагаючись протиснутися до берега, окупанти підриваються на своїх же пастках", — заявила Гуменюк.

Вона заявила, що українцям, які перебувають на окупованому лівому березі Херсонської області, потрібна гуманітарна допомога. Окупанти такої допомоги не надають і навіть не допускають туди міжнародні правозахисні групи.

Наталія Гуменюк про ситуацію в Херсонській області (дивитися з 9 хвилини)

Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили вилазку на лівобережжя Херсонської області 29 серпня. За словами спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, українські прапороносці після такої вилазки благополучно повернулися назад, а прапор тримається, і йде контрбатарейна боротьба.

Також повідомлялося, що ЗСУ змусили росіян відступати в Запорізькій області. За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, кожен населений пункт вкрай важливий під час контрнаступу. Це дає змогу Силам оборони знищувати противника на нових ділянках, зокрема й морально.