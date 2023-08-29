"У ворога вже немає шансів": ЗСУ змусили росіян відступати в Запорізькій області (відео)

За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, кожен населений пункт вкрай важливий під час контрнаступу. Це дає змогу Силам оборони знищувати противника на нових ділянках, зокрема й морально.

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Російські окупанти почали відступати зі своїх позицій на тлі новин про те, що ЗСУ прорвали лінію оборони на Запорізькому напрямку. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 29 серпня.

За її словами, контрнаступ українських військових триває і приносить свої плоди. Завдяки титанічним зусиллям ЗСУ противник змушений відступати далі.

"Коли зараз іде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту надірвану оборону, тож за певний час вона опиняється в статусі проривної. Тобто просування наших військ очевидне в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають", — ідеться в повідомленні.

Наталя Гуменюк також зазначила, що кожен населений пункт, який уже був або буде звільнений Україною, вкрай важливий у війні. Це можливість закріпитися на нових висотах і побудувати навколо села чи міста додаткові рубежі оборони.

У результаті це призводить до того, що Сили оборони зможуть більш ефективно знищувати противника, зокрема й морально.

"Саме просування Сил оборони — це також дуже потужний психологічний тиск на ворога, що в умовах гібридної війни теж є зброєю", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 29 серпня в Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті та успіхи контрнаступу. Українські військові продовжують наступальні операції та рухаються вперед під Бахмутом і Мелітополем. Росіяни, незважаючи на свої великі втрати, не втрачають надії взяти під контроль Авдіївку.