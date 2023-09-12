Через атаки "шахедів" Румунія будує бомбосховища у прилеглих до України районах (фото)

Бомбосховища зводять пів сотні військових. Вони будуть зі збірних бетонних елементів.

У румунському селі Плауру, яке останнім часом страждає він нальотів російських дронів на український порт Ізмаїл, будують уриття для місцевих жителів. Про це повідомляє видання digi24.

Армійські вантажівки перевозять збірні елементи конструкції, які використають під час будівництва протиповітряних укриттів у Плауру.

Рішення про будівництво бомбосховищ ухвалили ДСНС та Міноборони Румунії. Укриття вирішили встановити на румунському березі Дунаю навпроти розбомблених росіянами українських портів Рені та Ізмаїл.

У роботах беруть участь 50 солдатів.

"Роботи виконує загін з приблизно 50 військовослужбовців 10-ї ОМСБр,і задіяні 20 одиниць техніки. Укриття розмірами 9,6 м завдовшки, 2 м завширшки будуть передані після завершення робіт місцевій владі комуни Чаталкіой", — повідомило Міністерство Національна оборонаи Румунії.

Армійські вантажівки перевозять збірні елементи конструкції, які, за даними деяких військових, будуть використані при будівництві протиповітряних укриттів у місті Плауру.

Повідомляється, що на цій території оголошуватимуться сповіщення про російську атаку, щоб жителі могли вчасно пройти до укриттів.

Окрім сповіщення населення за допомогою повідомлень Ro-Alert, повітові інспекції з надзвичайних ситуацій інструктуватимуть місцевих жителів у районах, які постраждали від атак, що робити в таких ситуаціях. У населених пунктах Плауру і Чеаталкіой, а також інших, будуть побудовані укриття.

Нагадаємо, що мер комуни Чаталкіой Тудор Чернега в Румунії попросив відселити у безпечне місце жителів села Плауру, розташованого за 300 метрів від порту Ізмаїл, який систематично атакують "шахедами" ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що під час нічної масованої атаки Росії по українському порту в Ізмаїді на території Румунії впали і вибухнули дрони-камікадзе Shahed.