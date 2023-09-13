Хочуть призвати 175 тисяч резервістів: у Кремлі бояться нової хвилі мобілізації росіян, — ISW

За словами аналітиків, "яструби" в Кремлі хочуть впровадити суворіші заходи для тих, хто ухилиться від мобілізації. Однак така позиція викликає серйозні побоювання в інших чиновників в адміністрації президента РФ.

Багато чиновників Кремля не погоджуються з колегами в тому, що в Росії необхідно знову провести нову велику хвилю мобілізації для відправки росіян на війну проти України. Про це пишуть аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 12 вересня йдеться, що чиновники РФ "серйозно" готуються до нової великої хвилі мобілізації резервістів, яку планується провести вже цієї осені.

За словами аналітиків, необхідно проводити відмінність між призовом на військову службу і великою мобілізацією, на кшталт тієї, яка відбулася минулої осені. Крім того, у РФ триває "криптомобілізація" для залучення резервістів у меншій кількості та на добровільних засадах.

Якийсь Telegram-канал, за словами аналітиків, який пов'язаний зі спецслужбами РФ, заявив, що російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів і перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада, щоб забезпечити процес мобілізації резерву. Також буде продовжено "контрактну мобілізацію", щоб набрати ще 130 тисяч осіб.

Повідомляється, що так звані "яструби" в Кремлі хочуть впровадити суворіші заходи для тих, хто ухилиться від мобілізації. Однак така позиція викликає серйозні побоювання в інших чиновників в адміністрації президента РФ. Так, багато хто побоюється того, як відреагує російське суспільство.

Аналітики зазначили, що все це свідчить про те, що глава Кремля Володимир Путін ще не ухвалив остаточного рішення провести другу масштабну хвилю мобілізації росіян.

Нагадаємо, що в ГУР Міноборони України заявили, що Путін може офіційно оголосити про мобілізацію у вересні. За словами представника розвідки Андрія Юсова, Кремль зіткнувся з необхідністю поповнення резервів в Україні. При цьому потенційним мобілізованим громадянам потрібен буде час на підготовку, тому на фронт їх одразу не відправлять.

Також росЗМІ писали, що РФ обіцяє окупантам безкоштовну землю за участь у "СВО". За даними журналістів, у п'яти регіонах Росії, а також у Криму і Севастополі вже почали виділяти землю — заготовили щонайменше 4 228 ділянок.