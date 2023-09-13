Деякі "вагнерівці" увійдуть до білоруської ПВК: які завдання виконуватимуть бійці Лукашенка

"Вагнерівці" увійдуть до нової ПВК та відправляться до Африки, як це відбувалося раніше. На фінансування білоруської ПВК Лукашенко доведеться брати кошти з держбюджету.

Найманці з приватної військової компанії "Вагнер", які відмовилися воювати в Україні, вступлять в білоруську ПВК "ГардСервіс". Про це повідомив головний редактор "Єврорадіо" (Білорусь) Павло Свердлов у коментарі "24 Каналу".

Він зазначив, що білоруський президент Олександр Лукашенко створив ПВК "ГардСервіс" ще у 2019 році. Її основним завданням стала робота в Африці, адже Білорусь зацікавлена у видобутку золота, зокрема в Зімбабве.

Зі слів Свердлова, ймовірно, йде мова про невелику кількість найманців із ПВК "Вагнер", які увійдуть до білоруської ПВК.

"Думаю, ми можемо говорити, що це абсолютний кінець "Вагнера" як самостійної структури, її розтягують на частини. Їх керівник гине і вони самі розбігаються самі. Частина долучиться до міноборони Росії, а частина залишиться до лукашенківської ПВК", — сказав Павло Свердлов.

Він наголосив, що "вагнерівці" у новому статусі відправляться до Африки, як це робили раніше.

Крім цього, для фінансування ПВК потрібні чималі кошти. Зокрема, президент РФ Володимир Путін зізнався, що спонсорував ПВК "Вагнер". З державного бюджету виділяли на це понад 86 мільярдів рублів щороку. Свердров розповів, що на утримання ПВК "ГардСервіс" Лукашенко потрібно взяти кошти з держбюджету, а прибуток покласти собі в кишеню.

"Лукашенко їх (бойовиків, — ред.) фінансуватиме звідти, звідки фінансує все, що йому потрібно – з грошей від продажу калію, нафтопродуктів тощо", – пояснив Павло Свердлов.

Подібна система працює в Білорусі фактично за весь час правління Лукашенка. Тож поки самопроголошений президент залишатиметься до влади – доти все залишиться, як було.

Нагадаємо, станом на 8 вересня, у Білорусі продовжується демонтаж табору, в якому перебували найманці з ПВК "Вагнер". На початок демонтажу табір налічував близько 292 наметів, потім їх кількість суттєво скоротилася.

11 вересня аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Росгвардія могла почати вербувати раніше ув'язнених бійців ПВК "Вагнер". Це потрібно для того, аби підкорити й інших "вагнерівців" та зміцнити внутрішній апарат безпеки РФ.