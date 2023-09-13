Мобілізація в Україні: як жінкам стати на військовий облік

Придатність до проходження жінкою військової служби визначатиме медкомісія, яка складатиметься з хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога та гінеколога.

Із 1 жовтня в обов'язковому порядку на військовий облік повинні стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ ЗС України у Facebook.

"На військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років", — ішлося в повідомленні.

Зазначили, що спеціальність жінок враховується за дипломом і фактичним місцем роботи. Також за власним бажанням на військовий облік можуть стати жінки інших спеціальностей, які споріднені з військовою.

Як стати на військовий облік

Для цього потрібно прийти до ТЦК та СП із низкою документів, а саме:

заявою про взяття на облік;

паспортом або ID-карткою;

ідентифікаційним номером;

документом про здобуття спеціальності/професії;

довідкою з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтвом про народження дітей/документом про опіку;

свідоцтвом про шлюб;

фотокартками 3х4.

На жінку, яка приходить до ТЦК, аби стати на військовий облік, заводять особову справу. Після цього її спрямовують на медкомісію — хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, гінеколог.

До ТЦК та СП за два місяці до завершення навчання жінок, які мають профільні спеціальності, подають списки заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти. Ці списки є підставою для внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів та оформлення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, проте без визначення ступеня придатності жінки до військової служби та відмітки про взяття на облік. Строк дії тимчасових посвідчень — 30 діб.

Жінки, які мають тимчасові посвідчення, повинні прибути до ТЦК та СП протягом семи днів для того, аби їх поставили на військовий облік. Непрацевлаштованим жінкам потрібно самостійно прибути до ТЦК.

Нагадаємо, 6 вересня член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що військовозобов'язаних жінок, які стануть на облік, можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Адвокат Євген Зураджи розповів Фокусу, що в жінок-медиків і фармацевтів, які закінчили навчання до набуття чинності нового порядку, є відстрочка від ставання на військовий облік до 2026 року. Вони можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до зазначеного періоду.