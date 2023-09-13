"Полювання на артилерію": оновлені втрати окупантів за даними Oryx (список)

Окупанти втратили як новітню САУ "Мста-СМ2", так і дві пускові РСЗВ "Град". Окрім цього був знищений ЗРК "Стріла-10".

Українські військові за допомогою артилерії та ракетних установок знищують російську артилерію. Про це повідомляється в проєкті Oryx, в якому ведуть список втрат на основі фото чи відео доказів.

До російських втрат завдяки ефективній контрбатарейній боротьбі додалося одразу 5 одиниць артилерії, серед яких новітня САУ "Мста-СМ2", 1 реактивна установка "Град" та ще один "Град-1". Окрім цього українські військові знищили один танк Т-90М "Прорив". Окупанти втратили вже понад 1000 БМП-2, що візуально підтверджено фото та відео доказами.

Сили оборони знищили також велику кількість БМП та МТ-ЛБ: 5 БМП-2, 3 МТ-ЛБ та 1 БМП-2 із комплексом захисту 675-сб3КДЗ. Військові також знищили один ЗРК "Стріла-10".

Список втрат російської армії

У списку трофейної техніки додався один БПЛА "Орлан-10", який захопили українські військові. Ще один безпілотник Supercam S350 було знищено. Так само як і було знищено 6 вантажівок Урал та КамАЗ. Загалом у ворога арсенал зменшився на 25 одиниць техніки.

В Сил оборони України також є втрачена техніка. В списку немає жодного втраченого танку, але окупанти знищили 8 одиниць легкоброньованої техніки, декілька вантажівок КрАЗ й Урал, а також західні броньовики Mastiff й Хамві.

Оновлені втрати української армії

Нагадаємо, 12 вересня в Генштабі заявили, що з початку повномасштабної війни було знищено до 120 одиниць РЕБ.

11 вересня ЗМІ писали, що РФ витратили сотні ракет на українські муляжі.