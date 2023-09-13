Захарова пригрозила Україні "відплатою" за знищення Кримського мосту

Представник дипломатичного відомства РФ відреагувала на слова спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк про Кримський міст, назвавши незаконну конструкцію "цивільним об'єктом".

Прес-секретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова обіцяє "жорстку відповідь" і "відплату" за добивання Кримського мосту. Про це вона заявила на брифінгу, який проходив у рамках Східного економічного форуму.

Так Захарова відреагувала на слова спікера Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк про те, що "мосту залишилося дуже мало часу".

"Кілька днів тому спікер українського військового угруповання "Південь" Гуменюк (Наталія Гуменюк — ред.) заявив, що у Кримського мосту залишилося дуже мало часу. Він зазначив, що ЗСУ будуть "працювати і далі"... добивати, мабуть, міст...", — заявила Захарова.

Вона заявила, що Кримський міст є цивільним об'єктом, а відповідь на дії Києва буде жорсткою. "Тим, хто виношує подібні плани проти нашої країни, від відплати не сховатися, де б вони не знаходилися", — сказала Захарова.

Зазначимо, прес-секретар МЗС РФ Захарова помилилася, кілька разів назвавши Наталію Гуменюк чоловіком.

Що сьогодні сталося в Криму

У ніч на 13 вересня крилаті ракети вдарили по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе в тимчасово окупованому Севастополі. Унаслідок чого було пошкоджено два російські судна.

Про атаку на місто повідомив також так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. "У Південних бухтах зараз пожежа недалеко від цивільного об'єкта, за попередньою інформацією, загоряння сталося через ракетну атаку. На місці працюють усі необхідні спецслужби. Пожежі присвоєно 4 клас", — заявив Развожаєв.

Нагадаємо, 2 вересня повідомлялося, що російська сторона намагається тримати в напрузі ситуацію навколо Кримського мосту, оскільки Кремлю якимось чином необхідно виправдовуватися в тому, що цей об'єкт інфраструктури не використовується повною мірою. Тому окупантам привиділася атака по ньому невідомими безпілотниками.