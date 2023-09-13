Шукали диверсантів: в Криму сталася перестрілка, окупанти зазнали втрат, — соцмережі

Наряд поліції відправили на пошуки диверсантів. У результаті нічної перестрілки загинуло четверо осіб, зокрема троє військових та поліцейський. Інцидент стався напередодні масованого удару по Чорноморському флоту РФ.

В ніч з 12 на 13 вересня поліція тимчасово окупованого Севастополя отримала інформацію про те, що в місті діють диверсанти. Про це повідомили в місцевому Telegram-каналі "Типичный Крым".

"Вночі поліція Севастополя отримала інформацію про те, що в місті діють диверсанти, та відправила на їх пошуки кілька нарядів", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що в Севастополі відбулася перестрілка. У результаті конфлікту загинуло четверо людей, зокрема троє військових та поліцейський.

Додамо, що на момент виходу публікацію окупаційна влада Криму ніяк не прокоментувала нічну перестрілку в Севастополі.

Нагадаємо, вночі 13 вересня по тимчасово окупованому Севастополі були завдані удари. Зокрема, крилаті ракети вдарили по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе. У результаті два судна Російської Федерації зазнали пошкодження. Мова йде про дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

Пізніше стало відомо, що удар по Севастополю міг бути завданий крилатими ракетами Storm Shadow / SCALP-EG. Проте у Повітряних силах офіційно не називали зброю, яка била по ворожих обʼєктах у Криму.

У вівторок 12 вересня кримчани чули звуки потужного вибуху в тимчасово окупованому Севастополі. Зокрема, вибух було чутно в Севастополі та Красноперекопському районі, пісня нього в небо здійнявся густий чорний дим. Після події Російська Федерація підняла в повітря свою авіацію.