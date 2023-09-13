"На колінах розчищають проїзди": швидкість роботи саперів визначає темп наступу, — The Times

За даними журналістів, мінні поля складаються з шарів протитанкових мін ТМ-62 радянських часів — іноді потрійних, щоб максимізувати руйнівну силу.

Ключем до прориву в районі Роботиного Запорізької області під час контрнаступу стали відчайдушні українські сапери, які ледве не поповзом розчищають проїзди через мінні поля для військової техніки, а також разом із піхотою зачищають російські траншеї та захоплені будівлі. Про це повідомляє британське видання The Times.

Видання зазначає, що в червні, коли почався контрнаступ української армії, основні надії покладали на бронетанкові бригади, які пройшли підготовку в Німеччині і були оснащені західними танками "Бредлі", "Леопард" і "Челленджер 2". Однак три місяці потому зірками битви стали не командири танків, а сапери.

За 14 тижнів боїв українські підрозділи пройшли трохи більше 8 миль (близько 13 км), і саме повільна робота саперів визначає темп наступу.

"Ці солдати рухаються не швидше, ніж вони можуть ходити зі своїми британськими міношукачами Vallon. Вони навколішки з ручними щупами розчищають проїзди через мінні поля, часто під обстрілом, щоб українська техніка могла пройти до наступної цілі; або ж забігають пішки зі штурмовими підрозділами, щоб очистити позиції від мін-пасток у розпал бою", — ідеться в повідомленні.

Також у джерелі зазначили, що мінні поля складаються з шарів протитанкових мін ТМ-62 радянських часів — інколи потрійних, щоб максимізувати руйнівну силу (сапери називають цей прийом "гамбургер") — і протипіхотних мін ПМН у поєднанні з пристроями нового покоління та мінами-пастками.

Прикриті російською артилерією, ці міни неодноразово зупиняли українські штурмові операції вздовж головної осі контрнаступу на південь від Оріхова.

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