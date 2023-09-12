Витісняють ЗС РФ з Кліщіївки та Роботиного: в Генштабі заявили про успіхи ЗСУ (карта)

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках і мають там частковий успіх.

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Українські захисники мають успіхи на Запоріжжі та в районі Бахмута. Вони відбили кілька позицій ворога та закріплюються там. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 12 вересня.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, нштурмові дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. Вони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районі Оріхово-Василівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі південніше Новодарівки. Противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, що ЗСУ на Bradley підбили та захопили російський танк Т-90М "Прорив" у боях за Роботине. Оператор БМП ювелірно влучив ракетою у вразливе місце башти танку.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ на катерах намагалися штурмувати Херсон. Окупанти намагалися провести певну операцію, форсувавши Дніпро, але її припинили бійці ЗСУ.