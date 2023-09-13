У Путіна рукостискання "костолома", а Кім Чен Ин виглядав слабким, — психолог

За словами експерта з мови тіла Даррена Стентона, Кім Чен Ин виглядав трохи наляканим, у чому, ймовірно, і полягав намір голови Кремля.

Британський експерт з мови тіла Даррен Стентон розповів, на що може вказувати "костедробильне" рукостискання російського президента Володимира Путіна під час зустрічі з головою Державної ради КНДР Кім Чен Ином. Про це повідомляє Sky News.

Голови держав зустрілися вперше за останні чотири роки.

На думку експерта з мови тіла, Путін упевнено потиснув руку Кім Чен Ина, тоді як північнокорейський лідер мав слабкий вигляд.

"Очевидно, що Путін діє сам по собі й хоче, щоб його сприймали як сильнішу силу", — зазначив поведінковий психолог Даррен Стентон.

Зустріч Путіна і Кім Чен Ина

За його словами, перше, що зробив Путін — це підійшов дуже близько до Кім Чен Ина і потиснув йому руку "до хрускоту кісток". Це було сильніше рукостискання, ніж зазвичай. Жест, покликаний затвердити владу, який практикують багато впливових фігур.

За словами психолога, Путін налаштований серйозно і не хоче гаяти час даремно, зі свого боку, Кім Чен Ин виглядав занепокоєним на пресконференції.

"Ви можете побачити, як Кім сидить, поклавши одну руку на стіл і стиснувши кулак. Якщо уважно придивитися, можна побачити, що він потирає вказівний і великий пальці один об одного, — пояснив експерт. — Це майже демонстрація занепокоєння, що надає йому впевненості. Це також може бути свідченням нетерпіння, наче він не хоче там перебувати".

Він трохи наляканий Путіним, у чому, ймовірно, і полягав намір голови Кремля. Якщо збільшити зображення Кіма, можна помітити, що йому хочеться спати, зазначив Стентон.

Нагадаємо, що Путін і Кім Чен Ин провели зустріч на космодромі "Восточный" 13 вересня.

Про те, що Путін очікує від поїздки Кім Чен Ина до РФ, повідомлялося у статті"Снаряди в обмін на їжу: Яку зброю Путін хоче отримати від Кім Чен Ина".