"Їм потрібні тільки гарантії безпеки": Путін розкрив подробиці зустрічі з Кім Чен Ином

Одним із ключових питань на переговорах — денуклеаризація Корейського півострова. Це питання часткового роззброєння Північної Кореї, але про це говорити поки зарано, зазначив глава Кремля.

Президент РФ Володимир Путін під час пресконференції за підсумками зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином. Однією з ключових тем переговорів лідерів двох країн — питання ядерного озброєння і "денуклеаризації Корейського півострова". Про результати переговорів Путіна і Кім Чен Ина 13 вересня повідомила пресслужба Кремля.

"З усіх питань, які були на порядку денному: і з двосторонніх відносин, і з питань, пов'язаних із санкційними справами, з Організацією Об'єднаних Націй, зі своїми відносинами зі Сполученими Штатами і, звісно, за головною темою — денуклеаризацією Корейського півострова, — ми з ним говорили дуже докладно, торкаючись різних боків усіх цих проблем", — сказав російський президент.

Глава Кремля підкреслив, що для реалізації денуклеаризації в КНДР необхідно повернутися до міжнародного права, щоб саме воно, а не "кулачне право" визначало ситуацію на міжнародній арені.

"Якщо ми цього доб'ємося, то це буде першим кроком, надважливим кроком на шляху до розв'язання подібних складних ситуацій, як та, що склалася на Корейському півострові", — наголосив глава країни-агресора.

Путін пояснив, що він має на увазі. За його словами, денуклеаризація — це свого роду роззброєння Північної Кореї, але для цього Пхеньяну потрібні гарантії своєї безпеки та збереження суверенітету. При цьому наскільки вони будуть істотними і відповідатимуть національним інтересам КНДР про це говорити поки що зарано. Однак загалом перші кроки в цьому напрямку зробити цілком реально, зазначив російський лідер.

"Що стосується зниження загрози ядерних конфліктів — це, безумовно, наш спільний пріоритет. Але у мене склалося враження, що і північнокорейський лідер дотримується такої самої точки зору, їм потрібні тільки гарантії своєї безпеки, ось і все. Про це потрібно думати всім разом", — підсумував з цього питання Путін.

Нагадаємо, вранці 13 вересня президент РФ Володимир Путін і генсек Північної Кореї Кім Чен Ин зустрілися на космодромі "Восточный" в Амурській області. Путін показав колезі новий космодром і повідомив, що Росія допомагатиме Північній Кореї будувати свої супутники.