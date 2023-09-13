250 тис. доларів: фахівці показали, як працюють надводні морські дрони України (відео)

Такі апарати розвивають швидкість у 80 км на годину, а їхня вартість становить 250 тисяч доларів.

Представлена анімація, яка демонструє роботу надводних безпілотних комплексів України. Відео було опубліковано на YouTube каналі AiTelly.

Відпорні дрони використовуються для уражень Кримського мосту та кораблів Чорноморського флоту РФ. Фахівці розповіли, що такий апарат розвиває швидкість у 50 миль (80 км) на годину, а його вартість становить 250 тисяч доларів.

Відповідна техніка здатна пройти повз оборону росіян та уразити необхідні об’єкти. На відео показали, як приклад, ураження Кримського мосту. Американські фахівці вважають, що така високоотехнологічна зброя здатна завдавати серйозних пошкоджень ворожим кораблям.

Кримський міст та ймовірні атаки морськими дронами

У ніч на 2 вересня Кримський міст зазнав кількох атак "напівзаглибних безекіпажних катерів". З відповідною заявою виступили у Міноборони РФ. За даними відомства, перший морський дрон зробив спробу атакувати Керченський міст приблизно о 23:15 за московським часом. Повідомлялося, що безпілотник нібито був своєчасно виявлений і знищений.

У ВМС України 7 вересня розповіли про спроби РФ захистити Кримський міст. Зі слів речника командування Дмитра Плетенчука, не існує такого "паркану", який не могли б подолати українці. Спікер зазначив, що наразі за оборону Керченського мосту відповідають 6 катерів і 5 кораблів Прикордонної служби Федеральної служби безпеки РФ. За його словами, найкраще окупанти охороняють південний напрямок, оскільки, ймовірно, очікують атак звідти.

Нагадаємо, 13 вересня представниця дипломатичного відомства РФ відреагувала на слова спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк стосовно Кримського мосту, назвавши незаконну конструкцію "цивільним об'єктом". Вона пригрозила Україні "відплатою" у разі знищення споруди.