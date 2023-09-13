"Помилково": хлопець без кисті, якого хотіли мобілізувати, знятий з військового обліку вже 8 років

За словами адвоката Максима Чигринова, Олександр Денисенко і зовсім не повинен був проходити медичну комісію через свою інвалідність. Усю відповідальність він переклав на сільраду.

Жителя міста Шостка Сумської області Олександра Денисенка з ампутованою кистю руки було знято з військового обліку, відповідно, визнано непридатним до військової служби. Про це розповів юрист Максим Чигринов у коментарі виданню "Страна" 13 вересня.

За його словами, Олександр є людиною з інвалідністю, тому був знятий з обліку ще в далекому 2015 році. На медичну комісію він і зовсім не повинен був приходити, оскільки є непридатним до служби через свою травму.

"Бланк йому видали помилково, бо сільрада внесла його до списку військовозобов'язаних. А в ТЦК не звернули уваги на дати. Повторно медкомісію мають проходити тільки ті, хто отримали зняття з обліку до 15 січня 2015 року. А Олександр проходив комісію в липні 2015. Але не було нових бланків, у ТЦК побачили, що в нього військовий квиток старого зразка, і помилково направили його на нову медкомісію. Де його мало не зробили обмежено придатним", — розповів адвокат.

Окремо Максим Чигринов наголосив, що до ТЦК немає жодних запитань і вся відповідальність за цей скандал лежить на сільраді, яка не уточнила, чи є в нього зняття з військового обліку.

До слова, Олександр Денисенко є людиною з інвалідністю з самого дитинства, однак це було пов'язано з генетичними захворюваннями. Вже опісля він втратив кисть лівої руки та око, тому має другу постійну групу інвалідності.

"Після звернення до керівництва ТКЦ, усі питання були зняті", — продовжив адвокат.

Мобілізація хлопця з ампутованою кистю: подробиці

9 вересня з'явилася інформація про те, що військкоми в Сумській області нібито вирішили відправити на фронт хлопця без кисті, про що написав громадський активіст, блогер Павло Поламарчук у соціальних мережах.

"Сумська обласна ТЦК за повним беззаконням не взяла до уваги документи про інвалідність. Тиском і введенням в оману Олександра відправили на ВЛК", — ідеться в повідомленні.

Далі, за словами Павла Поламарчука, медкомісія визнала Олександра Денисенка обмежено придатним.

Мобілізація хлопця з ампутованою кистю: реакція ТЦК

Військкоми одразу ж спростували цю інформацію і поділилися деякими новими подробицями.

"Дана інформація є неправдивою та викривленою ворогом для підриву мобілізації та іміджу Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Оскільки Олександр вчасно не оновлював дані в ТЦК та СП, інформація про інвалідність була відсутня", — йдеться в повідомленні.

У Сумському ТЦК окремо зазначили, Олександр Денисенко числиться в одній із сільських громад, де викликали всіх жителів для "звірки даних".

"За поданими списками сільської громади, для звірки обліку військовозобов'язаних, де значився Олександр Денисенко, були викликані всі особи для уточнення та звірки облікових даних", — наголосили в ТЦК.

Раніше повідомлялося, що МОЗ і правоохоронці перевірятимуть видані після початку повномасштабної війни довідки ВЛК про обмежену придатність до служби в ЗСУ. Уже відкрито кримінальні справи.