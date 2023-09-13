Мобілізація в Україні: що потрібно знати про призов, броню та відстрочку IT-фахівців

Сім важливих питань про процедуру отримання броні на ключових фахівців. З якими проблемами стикаються компанії IT-сектору при бронюванні співробітників.

Бронювання від мобілізації важливих працівників підприємств і організацій в Україні під час воєнного стану здійснюється згідно з документом "Порядок бронювання військовозобов'язаних", затвердженим Кабміном у січні 2023 року. Подробиці процедури повідомив у середу, 13 вересня сайт Dev.ua.

Як забронювати IT-фахівця?

Залежно від статусу підприємства визначається процедура, за якою відбуватиметься бронювання співробітників. На держпідприємствах список заброньованих осіб відразу передають у Генштаб ЗСУ.

Списки співробітників підприємств, що працюють на забезпечення ЗСУ, перевіряються Міністерством оборони, а підприємств критично важливої інфраструктури — Мінцифрою або ОВА. Щоб отримати статус об'єкта критично важливої інфраструктури, підприємству потрібно пройти окрему процедуру і надалі щорічно підтверджувати його.

Далі список передається до Генштабу ЗСУ, який погоджує його з Міністерством економіки. Після затвердження інформація про заброньованих фахівців надається в ТЦК.

Підприємства, які мають заброньованих працівників, повинні щоквартально звітувати про них Мінцифрі або ОВА/ОГА.

Терміни оформлення броні на ключових співробітників

Тимчасові рамки надання броні чітко прописані постановою Кабінету Міністрів України. Уся процедура, від подання списків підприємством до взяття заброньованих співробітників на спецоблік у ТЦК, триває до 25 днів:

подання органами влади списків до Генштабу — не більше 5 робочих днів з моменту подання їх заявником;

узгодження списків і подання їх до Мінекономіки — до 10 робочих днів;

ухвалення рішення про броню в Мінекономіки — не довше 5 робочих днів;

зарахування заброньованого фахівця на спеціальний військовий облік у ТКЦ — не більше 5 робочих днів.

Які IT-компанії можуть отримати статус критично важливих?

У Мінцифри затвердили критерії, за якими IT-компанія може вважатися критично важливою.

Компанія отримає статус критично важливої, якщо:

Забезпечує роботу інфраструктури для електронних комунікацій і доступу в інтернет. До цієї категорії належать постачальники та виробники обладнання для електронних комунікацій і провайдери, які працюють на території щонайменше двох областей.

Надає електронні довірчі послуги (електронні підписи).

Здійснює діяльність у сфері IT-індустрії, визначеної частиною четвертою статті 5 Закону "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

Забезпечує функціонування публічних електронних реєстрів та/або баз даних і національних електронних інформаційних ресурсів;

Надає безповоротну фінансову допомогу приватним компаніям у сфері інновацій, створення технологій та наукової діяльності. Річний розмір наданої допомоги має бути не меншим за 30 млн гривень.

Забезпечує інформаційну протидію агресору засобами інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, а також у мережі Інтернет.

Для підтвердження відповідності критеріям, підприємство має надати завірений керівником документ, що гарантує достовірність інформації про діяльність компанії.

Скільки співробітників IT-сектору отримали бронь від мобілізації?

Станом на вересень 2023 року бронь від мобілізації отримали 3200 IT-фахівців або приблизно 1% співробітників, які працюють у цьому секторі.

Як правило, компанії бронюють мінімальну кількість штатних фахівців, які потрібні для забезпечення основної діяльності.

Що утримує бізнес від масового бронювання співробітників?

Компанія може включити до списку на надання броні від мобілізації штатних співробітників, які мають дійсні документи, і лише за їхньою згодою. Тож очевидними є кілька причин, через які такі списки виявляються короткими або не подаються взагалі:

З поданого на затвердження списку ключових штатних фахівців бронь отримує тільки половина співробітників. Решту теоретично можуть призвати на військову службу.

Компанія не може забронювати фахівця, якщо він працює за контрактом або як ФОП. Такі співробітники несуть особисту відповідальність за військовий облік.

Більшість чоловіків в IT-секторі мають дефіцитні військово-облікові спеціальності і не мають права на бронь.

Для постановки на спецоблік необхідні дійсні оновлені документи. На сьогоднішній день є багато людей, які втратили документи через військові дії.

Побоювання отримати повістку до того, як потенційно може бути отримана бронь, утримує людей від офіційного оформлення на роботу в IT-компанію та оновлення документів.

Коли запрацює еБронювання?

Уряд уже анонсував електронне бронювання цінних співробітників від мобілізації. Очікується, що сервіс запуститься вже в жовтні 2023 року.

За попередньою інформацією про сервіс, підприємству потрібно буде створити свій персональний кабінет, ввести військово-облікові дані співробітників, до яких автоматично підтягнеться інформація з Податкової служби та Пенсійного фонду. Після проходження перевірки і якщо немає обмежень, компанія отримає бронь на працівника в електронному вигляді.

Спеціальні умови для оборонних проектів

Military tech-проекти, які виконують замовлення Міноборони, можуть бронювати всю команду розробників. Для таких компаній передбачена спеціальна процедура бронювання. Термін броні визначається тривалістю контракту.

Раніше ми писали, у яких випадках чоловіків знімають із військового обліку.

Нагадаємо, що вручення повісток на вулицях має законну підставу.