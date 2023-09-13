Всупереч санкціям: РФ наростила виробництво ракет до рівня вищого, ніж до вторгнення, — NYT

Американські чиновники заявили, що можуть уповільнити, але не зупинити контрабанду в РФ деталей, необхідних для виробництва ракет.

За словами офіційних осіб США, Європи та України Росії вдалося подолати санкції та експортний контроль, запроваджені Заходом, і збільшити виробництво ракет вище довоєнного рівня. Таким чином Україна стає особливо вразливою в найближчі місяці, пише The New York Times.

Сполучені Штати витратили понад 40 мільярдів доларів на постачання зброї для України, а також зробили обмеження військових поставок Росії ключовою частиною своєї стратегії з підтримки Києва.

За оцінками американських чиновників, унаслідок санкцій Росія була змушена різко уповільнити виробництво ракет та іншого озброєння на початку війни в лютому 2022 року щонайменше на шість місяців. Але до кінця 2022 року військово-промислове виробництво в РФ знову почало набирати обертів, як тепер визнають американські чиновники, які на умовах анонімності розповіли журналістам про оцінку ситуації.

Росія використовує свої розвідувальні служби і міністерство оборони для управління незаконними мережами людей, які контрабандою переправляють ключові компоненти, експортуючи їх в інші країни.

За інформацією, наданою виданню, менш ніж за рік від початку війни Росія відновила торгівлю критично важливими компонентами, спрямувавши їх через такі країни, як Вірменія і Туреччина. Регулятори США і Європи намагалися працювати разом, щоб обмежити експорт чіпів до Росії і щосили намагалися зупинити цей потік.

Сьогодні російські чиновники перебудували свою економіку, зосередивши увагу на оборонному виробництві. До війни, як сказав один високопоставлений представник західного міністерства оборони, Росія могла виробляти 100 танків на рік; зараз виробляють 200.

"У деяких галузях їм вдалося значно наростити виробництво", — сказав Дмитро Альперович, експерт з міжнародної безпеки та голова Silverado Policy Accelerator, вашингтонського аналітичного центру.

"У тих випадках, коли Росії потрібні мільйони одного конкретного компонента, експортний контроль може зупинити виробництво. Але чіпи, необхідні для виготовлення пари сотень крилатих ракет, помістяться в кілька рюкзаків, що робить обхід санкцій відносно простим", — сказав Альперович.

Американські чиновники заявили, що вони можуть уповільнити, але не зупинити контрабанду Росією деталей, необхідних їй для виробництва ракет.

Наразі у США і Євросоюзу є спільний список із 38 різних категорій товарів, експорт яких до Росії обмежений. Американські офіційні особи заявили, що дев'ять із 38, здебільшого мікроелектроніка, яка використовується в ракетах і дронах, є найбільш пріоритетними для блокування.

Україні необхідні системи ППО

Чиновники побоюються, що збільшення запасів ракет може означати особливо темну і холодну зиму для громадян України.

Тим часом Пентагон працює над пошуком способів допомогти українцям краще впоратися з ракетами і безпілотниками, що запускаються Росією по цивільних і військових об'єктах по всій країні. Пентагон надав системи ППО "Патріот" і умовив союзників надати боєприпаси для ППО С-300, обидва з яких довели свою ефективність. Він також надав інші засоби протиповітряної оборони, такі як система Avenger і система протиповітряної оборони Hawk.

Але в України недостатньо систем ППО, щоб прикрити всю країну, і їй доводиться вибирати об'єкти, які вона захищає.

І хоча Москва домоглася успіхів у контрабанді процесорів і друкованих плат, вона стикається з нестачею ракетного палива та основних вибухових речовин, заявили американські чиновники, — матеріалу, який важче переправити, ніж електронні плати. Цей дефіцит, імовірно, стримуватиме РФ, якщо вона спробує наростити подальше виробництво боєприпасів, ракет або бомб.

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет допомоги. Уряд Німеччини зазначив, що цього року Київ отримав від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.