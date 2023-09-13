БМ Wisent 1 для розмінування та БМП Marder: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Уряд Німеччини зазначив, що цього року Київ отримав від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

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Федеративна Республіка Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає танки для розмінування Wisent 1, 20 бойових машин піхоти Marder, снаряди, дрони та інше озброєння. Про це повідомляють на сайті уряду Німеччини.

Пакет військової допомоги Німеччини Україні включає:

20 БМП Marder 1A3 з боєприпасами;

дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1;

сідельний тягач 8x8 HX81 (раніше 50) і 4 напівпричепи (раніше 41);

5 вантажопідйомних машин 8x8 (раніше 35);

9 автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи);

3 карети швидкої допомоги Mercedes-Benz Unimog;

ще 3000 снарядів калібру 155 мм;

матеріал для знешкодження боєприпасів;

1 система спостереження супутникового зв'язку;

20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

2 мобільні антенно-щоглові системи;

10 систем виявлення дронів;

1,5 млн патронів до вогнепальної зброї.

Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військову допомогу на 5,4 млрд євро.

Нагадаємо, 11 вересня повідомлялося, що дрони допомагають ЗСУ просуватися під Бахмутом за допомогою гранат зі США.

Раніше Міноборони Данії повідомило про перші 10 танків Leopard 1A5, які відправили в Україну для участі в контрнаступі ЗСУ. Бойові машини пройшли необхідні відновлювальні роботи після років зберігання на складах приватної компанії. Тепер вони стануть у стрій ЗСУ.