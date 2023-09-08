Данія відправила в Україну перші 10 танків Leopard 1A5 (фото)

Данські машини пройшли необхідні відновлювальні роботи після років зберігання на складах приватної компанії. Тепер вони стануть у стрій ЗСУ.

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Перші 10 танків Leopard 1A5 відправлені в Україну для участі в контрнаступі ЗСУ. Про це повідомляє Міноборони Данії.

Навчання українських танкістів відбувається в Німеччині у співпраці з данський інструкторами. Данія разом з Нідерландами та Німеччиною зобовʼязались передати Україні майже сотню танків Leopard 1A5. Вони декілька років були на зберіганні, тому їх треба було відновити перш ніж передавати в ЗСУ.

Перші 10 Leopard скоро будуть в ЗСУ

"Безперечно, завдання, яке вирішують данський танкові інструктори, допомагає змінити ситуацію в Україні. Разом з Німеччиною, Данія постачає Україні майже 100 танків. Зусиллями, які наші кваліфіковані та віддані інструктори докладають до навчання українських екіпажів танків, ми гарантуємо, що пожертва перетвориться на ще один потужний потенціал України для їхньої оборонної боротьби", – сказав міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Нідерланди, Німеччина та Данія оплатили Leopard 1A5 для ЗСУ

Leopard 1A5 був на озброєнні Данії до 2005 року. У 1997 році країна закупила 51 танк Leopard 2A4, після чого від 1A5 поступово відмовлялись. У 2010 році близько 100 танків продали компанії Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, ще частину машин передали в музеї. Три музеї передали 6 танків для навчання ЗСУ.

Нагадаємо, 31 серпня ЗМІ писали, що Leopard 1 кращий за всі радянські Т-72 в оптиці.

28 серпня стало відомо, що Німеччина пропонує обмін Греції. Вони передадуть справні танки Leopard 1 Україні, а замість них отримає капітально відремонтовані в Німеччині машини.