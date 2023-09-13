На Харківщині депутат забезпечував пальним військову техніку РФ, — СБУ

За можливість вести підприємницьку діяльність колаборант щомісячно сплачував 50 тисяч російських рублів окупаційній владі. У ЗМІ повідомляють, що мова про Миколу Плутцова.

Служба безпеки України (СБУ) затримала депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який добровільно співпрацював з агресором під час окупації регіону. Про це СБУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Слідство зазначає, що після захоплення Куп’янського району депутат підтримав російських загарбників, за що отримав від них "дозвіл" на торгівлю пальним.

"Для ведення незаконного бізнесу колаборант використовував місцеву нафтобазу та мережу захоплених автозаправних станцій на території райцентру та селища Шевченкове", – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, серед "споживачів" паливно-мастильних матеріалів були окупаційні підрозділи РФ, які заправляли свою техніку на загарбаних АЗС.

Щоб наповнювати резервуари, колаборант налагодив постачання пального з росії, а з отриманих прибутків щомісяця сплачував "ренту" до бюджету Росії.

"Після звільнення району зловмисник залишився в селищі, де намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя, – додають в дописі.

Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як пізніше стало відомо KHARKIV Today, окупантам допомагав депутат сільради від "Блоку Світличної" Микола Плутцов. До початку повномасштабної війни він також очолював районне товариство ветеранів Афганістану.

Нагадаємо, що в середу, 13 вересня, СБУ затримала начальника одного з районних військкоматів на Харківщині та очільницю філії приватного університету в Рівному, які вивозили ухилянтів за кордон. Вартість "послуг" по виїзду з країни становила від 800 до 8 000 американських доларів.

На день раніше правоохоронці викрили ексдиякона УПЦ (МП), який відправляв ухилянтів за кордон як "церковних місіонерів".