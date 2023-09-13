"Ворог відчує": Зеленський два дні поспіль збирав військовий кабінет, подробиці

За словами глави держави, деталями він ділитися не буде, проте незабаром варто чекати на результати зустрiчi. Днем раніше вже обговорювалася ситуація на фронті з вузьким колом людей.

Президент України Володимир Зеленський другий день поспіль збирав військовий кабінет і пообіцяв ефективні результати, які не сподобаються противнику. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі 13 вересня.

Багато деталей Володимир Зеленський озвучувати не став, однак пообіцяв, що всі незабаром самі зможуть усе побачити своїми очима. А противник навіть зможе відчути це.

"Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує", — йдеться в повідомленні.

Президент України розповів, чого варто очікувати Росії найближчим часом Фото: Скриншот

Військовий кабінет 12 вересня: подробиці

Днем раніше президент України також збирав вузьке коло людей і обговорив з ними на засіданні важливі питання. Володимир Зеленський одразу підкреслив, що розмови велися виключно про фронт.

"Сьогодні говорили тільки про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, постачання, зброя і боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок. І також підготовка до зустрічних дій ворога", — заявив глава держави 12 вересня.

Українські військові продовжать споруджувати укріплення, командування проведе посилення оборонних підрозділів на певних напрямках. Окремо було обумовлено дані розвідок про дати та напрямки.

Президент України розповів, чого варто очікувати Росії найближчим часом Фото: Скриншот

Нагадаємо, 11 вересня президент України Володимир Зеленський висловився про контрнаступ. За його словами, час давно визнати реальність, що Росія не піде на поступки, відповідно, завершити конфлікт мирно також не вийде.