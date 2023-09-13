Повністю зруйнований: в ORYX підтвердили знищення десантного корабля "Мінськ" РФ

Росія за час вторгнення втратила 16 кораблів різних класів, підтвердили аналітики. Крайній корабель потрапив під удар ракет, перебуваючи у сухому доці Севастополя.

В ніч на 13 вересня відбулась атака дронів та крилатих ракет на стоянку російських військових кораблів у Севастополі. Українські експерти зазначили, що можливе використання крилатої ракети Strom Shadow, яка потопила підводний човен. ORYX-розслідувачі вивчили світлини з місця подій і стверджують, що Росія втратила ще й десантний корабель "Мінськ": судно отримало пошкодження, після яких його не можливо відновити. Про це ідеться у дописі Twitter спільноти ORYX.

У дописі вказано, що аналітики отримали достатньо візуальних підтверджень, щоб оголосити висновок щодо удару у бухті в Севастополі. Морське судно класу Ropucha "знищено, а не просто пошкоджено", ідеться у повідомленні.

Зазначимо, у мережі можна знайти світлину корабля, який потрапив під удар в ніч на 13 вересня. Його можна порівняти зі світлиною, яку зміг отримати український рух опору в Криму.

Десантний корабель "Мінськ" (BDK-43 Minsk) до та після влучання Фото: Вікіпедія Фото: Крымский ветер

Окремі деталі на низці різних світлин доводять знищення корабля проєкту 775 ЧФ РФ, запевнили OSINT-розслідувачі у Twitter.

У ранковому звіті Генштабу ЗСУ станом на 13 вересня не зафіксовано зростання втрат ЗС РФ у частині кораблів: там і далі число 19. Між тим на ресурсі ORYX-аналітиків оновили дані: додали інформацію про знищення "Мінська".

Вибухи в Криму: що відомо

Зазначимо, атаку на бухту в Севастополі, яка сталась в ніч на 13 вересня, підтвердив губернатор міста Михайло Развожаєв. Йому довелось визнати, що дрони та ракети невідомого походження дістали до судноремонтного заводу та двох кораблів ЗС РФ. При цьому Міністерство оборони Росії у перші години після атаки запевнило, що кораблі отримали незначні пошкодження і начебто їх відремонтують.

Українські військові експерти між тим сподіваються, що РФ безповоротно втратила підводний човен "Ростов-на-Дону", який використовувався для обстрілу України крилатими ракетами "Калібр". Зокрема, вони наголошуються, що ЗСУ здійснили унікальну операцію, якої доти не здійснювала жодна армія світу. Унікальність полягає в тому, що Сили оборони не мали стандартних засобів для неї, але все ж успішно реалізували лише маючи ракети Storm Shadow.

Нагадуємо, майор запасу Олексій Гетьман оцінив можливість звільнення Бахмуту на Донеччині. З його слів, росіяни не віддадуть це місто надто швидко: для них воно має сильне "емоційне забарвлення".

Між тим Росія вночі запустила по Україні 44 дрони-камікадзе Shahed: атакувала Одещину та Сумщину. Уламки дронів упали за 20 км вглиб Румунії. При цьому влада країни заспокоює населення: каже, що не сталось нічого особливого.