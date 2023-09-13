Скандал з держзакупівлями: "Ліси України" планують витратити на мобільні телефони 19 млн грн

Держпідприємство оголосило тендер на закупівлю 2500 мобільних телефонів. Він назначений на 14 серпня.

Державне підприємсво "Ліси України" планує придбати мобільні телефони на суму 18 млн 915 тисяч грн. Відповідний тендер розміщено у Prozorro.

Йдеться про 2500 "мобілок", які переможець тендеру має поставити до 31 грудня 2023 року.

Початок аукціону призначений на четвер, 14 вересня.

На сторінці тендеру з’явився ряд коментарів про "нецільове використання грошей під час війни".

"Це називається мародерство. Як можна так зухвало поводитися і проводити такі тендери в час війни в країні? Вимагаю зупинити витрати коштів на мобільні телефони. Зупиніть непріоритетні закупівлі, кошти повинні витрачатися на обороноздатність країни, на лікування і реабілітацію наших воїнів і всіх хто постраждав від цієї страшної війни", — написала Тетяна Павлюк.

"Вимагаю зупинити цей кримінал під час війни. Кошти повинні йти на обороноздатність країни. Вимагаю зупинити процедуру та перенаправити на військові цілі, закупівлю засобів захисту, медичних засобів для потреб ЗСУ. Витрата недоцільна, нелогічна, некритична, нераціональна, неліквідна, та антидержавницька і протиукраїнська", — пише Олена Вовк.

"Купувати мобільні телефони для працівників під час повномаштабної війни Росії проти України — це злочин проти народу України, ЗСУ. Це — зневага і приниження. Я проти такої закупівлі" — прокоментував Володимир Даниленко.

Раніше ДП "Ліси України" вже потрапляло у скандал, через замовлення PR-послуг на 5 млн грн

Нагадаємо, що КП Сєвєродонецька "на випадок деокупації" закупило техніки на 1 млн євро. Переможець торгів має доправити 2 комбіновані дорожні машини, 1 автоцистерну, каналопромивну машину на шасі Foton і 2 самоскиди.

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