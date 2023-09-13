"Потрібно перекривати кисень": в ОП розповіли, як зменшити виробництво ракет у РФ

На думку очільника ОП, санкції проти РФ мають бути жорсткішими та досконалішими. Група Макфола-Єрмака надала докази наявності іноземних компонентів в російських озброєннях.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що від ефективності санкцій, введених проти Російської Федерації, залежить, чи зможе вона і надалі виробляти ракети, якими атакує територію України. Про це очільник ОП написав в Telegram.

Єрмак зауважив, що іноземні медіа помічають збільшення виробництва ракет у Росії. Тому, на його думку, санкції проти РФ мають бути жорсткішими та досконалішими.

"Група Макфола-Єрмака надала детальні пропозиції нашим союзникам, а також докази наявності іноземних компонентів в російських озброєннях. Так, військово-промисловий комплекс Росії не може виробляти ракети без цих компонентів", — підкреслив Андрій Єрмак.

Голова ОП повідомив, що наразі Україна веде роботу з урядами партнерів щодо впровадження санкції проти РФ.

"Ми ведемо роботу з урядами партнерів. Потрібно активно перекривати кисень росіянам. Від ефективності санкцій залежить, чи зможе ворог і надалі вбивати смертоносною зброєю", — написав Єрмак.

Що цьому передувало

13 вересня видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що РФ вдалося обійти санкції та експортний контроль, що були введені Заходом. Росія збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень, через що Україна стала особливо вразливою в найближчі місяці

Американські чиновники побоюються, що збільшення запасів ракет може означати особливо темну і холодну зиму для громадян України.

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет допомоги. Уряд Німеччини зазначив, що цього року Київ отримав від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.