Катер типу "Тунец" знищили в Чорному морі, – ВМС ЗСУ

Військово-Морські Сили Збройних Сил України знову успішно боряться з катерами типу КС-701 "Тунец" російських окупантів.

Російський катер типу КС-701 "Тунец" знищили українські захисники. Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських Сил Збройних Сил України у Facebook.

Ліквідація бойового судна відбулася в північно-західній частині Чорного моря. Подробиці у відомстві не повідомили.

"Разом до Перемоги! Слава Україні!" – йдеться у дописі.

Знищення катерів РФ

ЗСУ 11 вересня потопили катери російських військ, які маневрували під Херсоном. Російські війська намагались відбити втрачені позиції на Херсонщині. При цьому вони спробували дістатись до втрачених позиції по воді, де і зустріли удари ЗСУ. Українські війська й надалі нищать позиції окупантів: б'ють по мінометах, артилерії, живій силі ЗС РФ. Зі свого боку, ворог обстрілює Херсонщину з використанням авіації — наприклад, атакує керованими авіабомбами.

ЗСУ 5 вересня знищували російські катери типу "Тунец". Як повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, росіяни намагалися висадитися із судна, але в цей момент українські воїни завдали по них потужного удару. Внаслідок цього окупанти втратили 6 бійців, і двоє з них отримали поранення.

Наприкінці серпня бійці ГУР знищили три десятки ліквідованих росіян і катери. Це відбулося під час рейду в Крим. У селі Маяк, де проходила спецоперація української розвідки, розташована база 3 радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ.

Нагадаємо, 13 вересня FPV-дрон "Маґури" наздогнав російську техніку. Бійці застосували БПЛА-камікадзе під час руху російської техніки на дорозі.