"Попереду багато важких часів": майор ЗСУ відреагував на нарощування виробництва ракет РФ

За словами Максима Жоріна, українцям час усвідомити, що війна не закінчиться завтра і в противника ніколи не було дефіциту озброєння. Зараз настав момент, коли обов'язок кожного — захистити свою країну.

Війна в Україні не закінчиться найближчим часом, адже Російська Федерація має можливість продовжувати бойові дії та тероризувати мирне населення. Про це написав майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram-каналі 13 вересня.

За його словами, заяви про те, що, незважаючи на санкції, Росії вдалося наростити виробництво ракет, не стали ні для кого новиною. У противника ніколи й не було особливого дефіциту, про який час від часу писали в мережі.

"У Росії жодного дня не було дефіциту ракет або інших видів боєприпасів. Не треба сподіватися на те, що в Росії щось закінчиться або на санкції, які повністю перекриють їм постачання", — йдеться в повідомленні.

Окремо Максим Жорін наголосив, що у противника є власне виробництво, яке дає змогу їм поповнювати запаси озброєння. Крім того, є партнери, які їм регулярно допомагають. Це все зайвий раз говорить про те, що "війна завтра не закінчиться".

"Наш ворог масово виробляє зброю і боєприпаси, проводить мобілізацію і зупинятися не збирається. Ми маємо зрозуміти, що попереду ще багато складних боїв і важких часів. І в такі часи захист країни — це обов'язок кожного", — продовжив Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що всупереч санкціям, Російській Федерації вдалося наростити виробництво ракет до рівня, вищого, ніж до вторгнення. На думку американських чиновників, можливо сповільнити контрабанду західних деталей у РФ, але ніяк не зупинити.