Влаштовують засідки FPV-дронів: російські окупанти жаліються на нову тактику ЗСУ під Соледаром
Російську техніку очікують одразу 2 українські дрони. Один з них — розвідник, інший — дрон-камікадзе.
В районі Соледара на Бахмутському напрямку на Донеччині ЗСУ продовжують "робити нерви" окупантам, застосовуючи нову тактику. Вони атакують їх FPV-дронами із засідок. Про це повідомляє російське видання ТАСС з посиланням на розповіді російських окупантів, які перебувають на цій ділянці фронту.
"Українські військові стали влаштовувати під Соледаром засідки із застосуванням FPV-дронів, які ховаються на маршрутах руху техніки у кущах чи руїнах та злітають під час наближення мети. Про це нам розповів один із офіцерів козацької бригади "Терек" із позивним Санич", — йдеться в повідомленні.
Російський вояка також розповів, що українські дрони працюють парами.
"У зв'язці з дроном-камікадзе працює дрон-розвідник, який перебуває на безпечній висоті та вибирає цілі для FPV-дрона", — пише видання.
Нагадаємо, що FPV-дрон "Маґури" наздогнав російську техніку. Бойова машина була уражена. У повідомленні йдеться про те, що це відбулося на Мелітопольському напрямку.
Раніше повідомлялося, що бійці УДА 11 вересня помітили БМП ЗС РФ та одразу знищили її FPV-дроном. Бойова машина піхоти окупантів вже диміла на дорозі. Згодом бійці запустили ударний безпілотник та ліквідували її.