Україна після перемоги доб'ється справедливого покарання для колаборантів, — В'ятрович (відео)

За словами нардепа, незважаючи на критику з боку Європи деяких пунктів закону про колабораціонізм, Україна діятиме у власних інтересах і доб'ється справедливості за прикладом Ізраїлю.

На території України може бути багато людей, які б мовчки сприйняли окупацію свого міста чи населеного пункту російськими військами, що є лякаючою тенденцією. Про те, чи зможе уряд провести ефективні фільтраційні дії після звільнення всіх територій, розповів історик, народний депутат та ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в інтерв'ю для "FM Галичина".

За його словами, українська держава буде там, де буде українська ідентичність, і ця фраза відповідає на питання щодо безпеки нашої країни від ймовірних майбутніх агресій.

"На це, очевидно, має витрачатися додатковий ресурс з боку держави. Тих людей, які активно співпрацювали з окупантами, треба буде притягати до відповідальності. А ті, що змовчали, у випадку української перемоги, не будуть домінувати та не впливатимуть на маси. Будьмо відверті, таких людей, які б мовчки сприйняли окупацію, багато по всій території України. Але якщо Росія не матиме впливу на них, то вони не будуть шкідливими для нас", — ідеться в повідомленні.

Окремо Володимир В'ятрович торкнувся теми українського закону про колабораціонізм, адже в мирній Європі деякі пункти вже почали називати занадто жорсткими.

Нардеп зазначив, що деякі ліберальні європейські інституції насправді перебувають під російським впливом, але водночас українське суспільство вимагатиме справедливості щодо громадян, які співпрацювали з противником.

"Я думаю, що якщо ця вимога буде чітко артикульована, то наші політики будуть зобов’язані до неї прислухатись, зважаючи на те, що ми живемо в демократичній державі. Наприклад, держава Ізраїль може собі дозволити плюнути в сторону таких от ліберальних критиків і покарати всіх, хто вчинив злочини проти їхнього народу і держави", — продовжив Володимир В'ятрович.

Загалом, на його думку, Україна зможе дотримуватися лінії про те, щоб заблокувати російський вплив на своїй території, навіть якщо з боку партнерів лунатиме критика з цього приводу. Головне, що така категоричність ніяк не вплине на відносини Києва із Заходом, підсумував історик.

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Нагадаємо, 13 вересня в СБУ повідомили, що в Харківській області депутат-колаборант забезпечував пальним військову техніку Російської Федерації. Окупаційна влада свого часу зобов'язала його щомісяця платити по 50 тисяч рублів, щоб він міг продовжувати вести підприємницьку діяльність.