ЗСУ атакують під Бахмутом: у Генштабі розповіли про оперативні успіхи на фронті (карта)

Підрозділи ЗС РФ намагалися активізуватися на Запорізькому напрямку та в районі Мар'їнки, але зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

За минулу добу активні бойові дії велися на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, а також у районі населеного пункту Старомайорське. Сили оборони продовжують наступати на південному фланзі під Бахмутом, де досягли часткових успіхів. Противник зі свого боку намагався активізуватися в районі Малої Токмачки та Вербового, але зазнав значних втрат. Про поточну ситуацію на фронтах йдеться в черговому оперативному зведенні Генштабу ЗСУ від 14 вересня.

На Бахмутському напрямку українські бійці завдали значних втрат живій силі та техніці на ділянці біля Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області.

"Мали частковий успіх у районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки на Донеччині, завдають ворогові значних втрат у живій силі та техніці", — повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Карта бойових дій на Бердянському напрямку. Джерело: deepstatemap

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Джерело: deepstatemap

Згідно з оперативними даними, російські війська намагалися атакувати на Запорізькому напрямку, але зазнали значних втрат техніки й особового складу.

"Усі атаки ворога в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці", — йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій на Мелітопольському напрямку. Джерело: deepstatemap

На Мелітопольському напрямку в районі Роботиного українські захисники продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці.

Зі свого боку противник здійснив 14 спроб прорвати оборону українських збройних сил і витіснити наші підрозділи з рубежів у районі Мар'їнки. Однак українські бійці стійко утримують займані позиції.

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку. Джерело: deepstatemap

Нагадаємо, згідно з інформацією Інституту вивчення війни, українські війська просунулися в західній частині Запорізької області та поблизу Бахмута. Сили оборони досягли обмежених успіхів на південь від Роботиного, що за 12 кілометрів на південь від Оріхова — це підтверджують геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня.