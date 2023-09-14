Пентагон створює в Україні команду для моніторингу використання допомоги США, — ЗМІ

На думку журналістів, створення нової команди з моніторингу відбувається в критичний момент, адже напередодні адміністрація Джо Байдена запросила у Конгресу додаткову допомогу в розмірі $24 млрд.

Пентагон створює нову команду в Україні для моніторингу допомоги США в гарантуванні безпеки Києва, оскільки дедалі більша кількість законодавців-республіканців закликають до посилення контролю за тим, як використовуються гроші, повідомляє CNN.

Генеральний інспектор Міністерства оборони США повідомив, що високопоставлений представник приступив до роботи в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу. Персонал, що базується в посольстві США в Києві, контролюватиме допомогу США, яка з моменту початку правління адміністрації Джо Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.

"Це перший раз, коли генеральний інспектор матиме у своєму розпорядженні персонал в Україні після російського вторгнення в лютому 2022 року", — повідомила прессекретарка генерального інспектора Меган Рід.

Журналісти зазначають, що створення нової команди відбувається в критичний момент для допомоги Україні. Адміністрація президента США нещодавно запросила у Конгресу додаткову допомогу на 24 мільярди доларів, включно з 13 мільярдами доларів на допомогу у сфері безпеки.

Заклики республіканців до посилення контролю не є одностайними. Лідер Республіканської партії в Сенаті Мітч МакКоннелл заявив 13 вересня, що вже існує "безпрецедентне розуміння того, як майже 30 типів західних систем озброєння і транспортних засобів використовуються Україною, часто аж до серійного номера".

Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що США схвалили можливий продаж систем ППО і ПРО для Польщі.

Крім цього, Пентагон відповів на повідомлення про передачу Україні ракет ATACAMS. За словами представника Пентагону Патріка Райдера, щоразу, коли Штати ухвалюють рішення передати зброю Україні, вони оцінюють, як це вплине на боєготовність американської армії.