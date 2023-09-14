КНДР і РФ укладають "якусь військову угоду", — міністр Південної Кореї

Південнокорейський міністр Кім Юн Хо в цьому контексті послався на нещодавні візити Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів у КНДР і поїздку до Владивостока, де він зустрічався з головою Кремля і російською делегацією.

У Південній Кореї висловили "глибоке занепокоєння" щодо можливого військового співробітництва Пхеньяну і Москви після того, як голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин і голова Кремля Володимир Путін провели зустріч у російському космічному центрі. Про це повідомляє CNN.

Південнокорейський міністр об'єднання Кім Юн Хо сказав, що, судячи з усього, представники двох країн укладають "якусь військову угоду". Він згадав про нещодавні візити Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів у Північній Кореї та візит до РФ. До Владивостока, крім, власне, головного північнокорейського політика, прибули й високопоставлені військові чиновники.

Представник Південної Кореї згадав і нещодавній візит голови Міноборони РФ Сергія Шойгу до Пхеньяну та пропозицію РФ підтримати розробку супутника.

Ці коментарі прозвучали після того, як у США попередили, що Путін на зустрічі з північнокорейським лідером може обговорювати постачання зброї.

Кім Юн Хо закликав Пхеньян і Москву припинити "незаконні дії", які ведуть країни до ще більшої ізоляції.

Представник Півдня пригрозив Північній Кореї ще "сильнішою відповіддю" з боку Південної Кореї, США і Японії, "чим більше вона чіплятиметься за свої ядерні розробки".

Зі свого боку Японія також попередила, що будь-яка збройова угода між КНДР і РФ потенційно може порушувати резолюції Ради Безпеки ООН.

Новий міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що Токіо стежить за ситуацією зі стурбованістю.

За її словами, будь-яка угода між двома країнами може спричинити порушення відповідних резолюцій Радбезу.

Візит Кім Чен Ина у РФ на зустріч із Володимиром Путіним може призвести до того, що Північна Корея надасть зброю та іншу допомогу Росії.

За її словами, Японія буде тісно співпрацювати з міжнародною спільнотою, зокрема зі США і Південною Кореєю, і відстежувати розвиток подій.

Нагадаємо, що надання РФ зброї від Північної Кореї може допомогти російським військам, однак видається малоймовірним, що це змінить хід війни.

Також повідомлялося, що офіційний Сеул надасть Україні $2,3 млрд допомоги на відновлення країни.