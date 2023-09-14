"Своїм можна": у Луганську військовий РФ збив на смерть дівчину на переході, — соцмережі (відео)

Місцеві мешканці зазначають, що російський солдат, який керував бензовозом, не пропустив дівчину, коли та переходила на зелений сигнал світлофора. Від отриманих травм вона загинула.

У тимчасово окупованому Луганську російський військовий на бензовозі збив дівчину на пішохідному переході. Вона не вижила. Про це повідомили в місцевому Telegram-каналі 12 вересня.

"Збили дівчину. Попередньо наїзд скоїв водій за кермом бензовоза", — йшлося в повідомленні.

За інформацією іншого Telegram-каналу, за кермом бензовоза перебував військовий Збройних сил Російської Федерації. Він не пропустив дівчину, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Зі слів очевидців, дівчина залишилася без голови після ДТП.

Український журналіст та блогер Денис Казанський наголосив на тому, що жоден російський військкор не написав про те, що на окупованій території окупант на смерть збив місцеву жительку.

"У Луганську російський військовий бензовоз до смерті збив дівчину на пішохідному переході. Жоден військкор, який голосив про те, як Україна страшенно мучила Донбас 8 років, про це, зрозуміло, не написав", — сказав Денис Казанський.

Він зазначив, що росіянам не шкода цієї дівчини, адже її вбив російський військовий.

"Своїм можна", — додав Казанський.

Нагадаємо, у квітні військовий ЗС РФ приїхав у відпустку у Російську Федерацію та зарізав власну дружину. Окупант воював в Україні та був старшим сержантом, заступником командира взводу.

У травні росЗМІ повідомили, що в Запорізькій області російський військовий Гліб Соломонов розстріляв в упор двох товаришів по службі. З його слів, він зробив це через те, що ті напали на нього з ножем. Окупанта затримала військова поліція.