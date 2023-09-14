Не хочуть наврочити: в Міноборони розповіли, на якому з флангів ЗСУ наступають під Бахмутом

Логістика ЗС РФ перебуває у межах досяжності української артилерії лише на окремих ділянках навколо Бахмуту. Тому просування та успіхи є лише там.

Заступниця очільника Міністерства оборони Ганна Маляр розповіла про ситуацію на східному відтинку фронту станом на 14 вересня. При цьому нагадала про спроби ЗС РФ вести наступ на Харківщині та Донеччині. Вона також пояснила, де саме наступають бійці ЗСУ на Бахмутському відтинку фронту. Про це ішлося під час ефіру на каналі "Ми — Україна".

Зі слів Маляр, наразі продовжуються наступальні дії ЗСУ під та навколо Бахмуту. Основні бої зараз точаться на південному фланзі — тобто біля населених пунктів Курдюмівка, Андріївка, Кліщіївка, перелічила представниця Міноборони. При цьому зазначила, що остерігається наврочити, але щотижня там є просування вперед та нові звільнені території.

"Там щотижня є просування, щотижня звільнені території. Зараз там, щоб не наврочити, все іде по плану і успішно", — заявила Маляр.

Контрнаступ ЗСУ: деталі

Зазначимо, Генштаб у крайньому звіті станом на ранок 14 вересня розповів про продовження наступальних дій під Бахмутом, а також у напрямку Мелітополя. Вказується, що саме під Бахмутом є "частковий успіх", а ворог втрачає живу силу і техніку. У одному з попередніх звітів вказувалось, що росіяни атакують Оріхово-Василівку: на карті ця місцевість розташована на північ від Бахмуту — за 10 км від околиці міста.

Бахмутський напрям: ділянка біля Оріхово-Василівки станом на 14 вересня 2023 року Фото: DeepState

На онлайн-карті бойових дій DeepState є позначки, які показують свіжі просування на південь від Бахмуту у районі села Кліщіївка. Волонтери руху DeepState стверджували, що відбувається зачистка останніх будинків, а ЗС РФ витіснили з села. Однак представники Сил оборони заперечили: кажуть, що до остаточної деокупації ще має пройти час.

Бахмутський напрям, південний фланг станом на 11-13 вересня 2023 року Фото: DeepState Фото: DeepState

Крім того, у DeepState пояснили, що логістика ЗС РФ дійсно страждає від артилерії ЗСУ на південь від Бахмуту. Щоб зупинити просування Сил оборони, росіяни мінують шляхи. Тим часом на північ від міста логістика ворога не надто страждає, тому він там почувається більш упевнено.

Між тим військовий експерт проаналізував можливість оточення Бахмуту та його здачі російським командуванням. Військові ЗС РФ розуміють, що загроза оточення є. Однак командування буде триматись до останнього через те, що раніше "продало" окупацію Бахмуту як перемогу.

Нагадуємо, військовий експерт пояснив наслідки удару по базі ЗС РФ під Севастополем та в Євпаторії, які стались 13 та 14 вересня 2023 року. З його слів, у росіян дещо зменшилась можливість висаджувати десант і стріляти "Калібрами". Тим часом ORYX підтвердили повне знищення десантного корабля "Мінськ", який стояв у сухому доці в Севастополі.