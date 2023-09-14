"Зачищаємо смугу": ЗСУ відтісняють росіян на 5-15 км від лівого берега Дніпра (відео)

У командуванні зазначають, що такі дії дадуть змогу критично зменшити кількість обстрілів правого берега, щоб мирним жителям уздовж узбережжя спокійніше жилося.

Збройні сили України проводять операцію з вибивання противника з півдня України. Головною метою Сил оборони є очищення території від лівого берега на мінімальну відстань у 10-15 кілометрів. Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Ми продовжуємо вибивати ворога так, щоб смуга від лівого берега (Дніпра, — ред.) хоча б на 10-15 км була від них абсолютно зачищена", — сказала вона.

Згідно з її заявою, такий крок дасть змогу істотно знизити частоту обстрілів правого берега і поліпшить умови життя для жителів населених пунктів, розташованих уздовж узбережжя.

Нагадаємо, що українські військові змогли закріпитися на лівому березі Дніпра, пишуть аналітики DeepState. З'явився і відеозапис встановлення прапора на цій все ще окупованій частині країни. Військові показали флагшток із тризубом на території дачного кооперативу "Дорожник", а потім на ній уже майорів прапор України.

Нагадаємо, що стяг України встановили неподалік від Антонівського мосту. Його видно окупантам із висоти пташиного польоту.