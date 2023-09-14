"Гідна відсіч ворогу": Зеленський і Залужний привітали бійців із Днем танкіста (відео)

Глава держави нагадав, що саме 14 вересня минулого року було звільнено Ізюм, а під час деокупації українські бійці затрофеїли 77 російських танків.

Українські танкісти 14 вересня відзначають своє професійне свято. У зв'язку з цим українських захисників, які сміливо і потужно боронять нашу державу, привітали з Днем танкових військ президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Глава держави нагадав про Харківську наступальну операцію, внаслідок якої ворог втратив велику кількість бойової техніки. А 14 вересня було звільнено Ізюм, над яким було піднято український прапор.

"Саме танкові підрозділи були одними з військ в основі ударного кулака ОСУВ "Хортиця". Українські танкісти подолали переважальну кількість бойових машин окупантів, знищили багато іншої ворожої техніки й затрофеїли 77 російських танків", — зазначив Зеленський.

Зі свого боку Залужний підкреслив, що українські танкісти — надійна броня всього українського народу. Вони завжди виконують бойові завдання у самих важких умовах, а їхній професіоналізм, хоробрість і відданість Батьківщині безцінні.

"Сьогодні вони вкотре зустрічають професійне свято на бойових позиціях. Нині кожен танковий екіпаж напоготові мужньо прийняти бій та дати достойну відсіч ворогу на своїй бойовій машині", — написав Залужний, подякувавши українським воїнам.

Раніше повідомлялося, що за розповіддю бійців 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", танки Leopard 2A6 демонструють найефективніші результати вночі та на світанку. Вони зазначили, що у німецького танка перевага, "як у кішки", через швидкість, влучність і маневреність машини.