"Прибрати туман війни": Rheinmetall представив передову систему обізнаності на полі бою

Пропонується створити єдину систему PSAS, яка збиратиме та оброблятиме всі дані з поля бою, які збиратимуться на землі та в повітрі.

На виставці озброєнь DSEI 2023 німецька оборонна компанія Rheinmetall показала власні розробки в створенні цифрових систем для армії. Про це повідомляє Army Recognition.

Rheinmetall зосередились на тому, щоб покращити ситуаційну обізнаність та прибрати так званий "туман війни". Для цього вони пропонують інтегрувати датчики, роботизовані системи та машинні інтерфейси. Цифровізація починається з окремих бойових машин: танків Leopard 2, Challenger 3 й БМП Lynx. Для цього була створена система AGVOTAN, яка використовується в архітектурі НАТО. За її допомогою планується й далі інтегрувати нові датчики та підсистеми, щоб відпала потреба в додаткових дисплеях або консолях керування.

На виставці озброєнь Rheinmetall показав бачення повністю цифрового поля бою. Екіпажі бойових машин отримають переваги від покращеної обізнаності про ситуацію, а також буде можливість отримати швидкій доступ до важливої інформації. Всіма можливостями керуватиме система Panoramic Situational Awareness System (PSAS), яка буде організувати та збирати дані за допомогою штучного інтелекту.

Окрім наземних машин, систему PSAS пропонують встановлювати на безпілотні системи аеророзвідки та робототехніку. Таким чином військові отримають інформацію в реальному часі про ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, 12 вересня Rheinmetall передав Україні сучасний мобільний польовий шпиталь, розрахований на 32 ліжка.

25 серпня в Угорщині заявили, що вони хочуть виробляти танки Panther на заводі Rheinmetall в країні.