Називала Крим "російським", а окупантів "нашими": суддя з Черкащини може сісти на 8 років

Посадовиця розповідала, що українські снайпери нібито стріляли у людей, українська армія використовувала населення як "живий щит", не випускаючи їх з міста, та кидала гранати в підвали, бо люди розмовляли російською.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили розслідування щодо керівниці суду одного із районів Черкаської області, яка виправдовувала збройну агресію Російської Федерації проти України. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє ДБР.

Бюро встановило, що після повномасштабного збройного вторгнення Росії суддя під час особистих бесід з колегами та друзями неодноразово виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

Обговорюючи російські ракетні удари по українських населених пунктах, суддя трактувала влучання російських ракет у цивільні будинки як економію РФ дорогих високоточних ракет, через що вони попадають по мирному населенню, і наголошувала, що, зокрема, Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські.

Суддя з Черкащини виправдовувала російську агресію

"Вона стверджувала, що українські снайпери стріляли у людей, а українська армія використовувала населення як "живий щит", не випускаючи їх з міста, виганяла з власних квартир, кидала гранати в підвали через те, що люди розмовляли російською мовою", – йдеться у дописі.

Посадовиця заперечувала викрадення й вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України тощо.

"Суддя обвинувачується у виправдуванні збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, визнанні правомірною окупації частини території України, вчиненого службовою особою (ч. 3 ст. 436-2 КК України)", — додали в ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 7 липня в СБУ повідомили, що митрополита Вінницьких єпархій Української православної церкви Московського патріархату засудили до п'яти років тюрми за виправдовування російської збройної агресії проти України.

Також 25 липня у Львівській області блогеру з Дрогобича повідомили про підозру. Йому інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія РФ проти України.