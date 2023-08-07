Виправдовував війну проти України: митрополита УПЦ МП ув'язнили на 5 років (фото)

Митрополит поширював пропагандистські листівки із закликом до захоплення влади та зміни меж українського кордону. На сайті РПЦ він розміщував публікації на підтримку ЗС РФ.

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Митрополита Вінницьких єпархій Української православної церкви Московського патріархату засудили до п'яти років тюрми за виправдовування російської збройної агресії проти України. Про це повідомили в СБУ.

"УПЦ (МП) – очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику покарання — 5 років позбавлення волі", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що його засудили за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Зокрема, митрополит поширював пропагандистські листівки серед вірян, у яких закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Також він розміщував публікації на підтримку ворога та його воєнних злочинів на одному з сайтів РПЦ.

Тоді як під час обшуків у нього вилучили прокремлівські агітки та літературу. У результаті СБУ передала обвинувальний вирок до суду щодо нього у січні.

СБУ не називає ім'я митрополита УПЦ (МП), проте журналісти зазначають, що це митрополит Іонафан (світське ім'я – Анатолій Єлецьких).

Що відомо про митрополита УПЦ (МП) Іонафана

Митрополит Тульчинський та Брацлавський УПЦ МП Іонафан відомий у світі як Анатолій Єлецьких.

Він народився 30 січня 1949 року в селі Шталівка Воронезької (нині Білгородської) області РФ у сім'ї вчителя. Дитинство провів у місті Сєвероморськ Мурманської області.

У 1961 році разом із родиною переїхав до Києва. У 1970 році Анатолій Єлецьких вступив до Ленінградської Духовної Семінарії, у 1973—1976 роках навчався в Ленінградській Духовній Академії. Тоді як у 1976 році був пострижений у чернецтво з ім'ям Іонафан.

З весни 1987 по червень 1988 він був кліриком київського кафедрального Володимирського собору. З червня 1988 року — насельник відродженої Києво-Печерської Лаври, з 23 липня 1988 року — виконувач обов'язків намісника Лаври.

11 жовтня 1988 року указом Патріарха Пимена возведений у сан архімандрита, 12 жовтня затверджений на посаді намісника Києво-Печерської Лаври.

У 1991 році Єлецьких втратив єпископський сан терміном на 3 роки. Проте рішенням Священного Синоду УПЦ МП після обрання митрополита Володимира (Сабодана) представником УПЦ МП був відновлений на всіх посадах та призначений керівником справ УПЦ МП.

11 жовтня співробітники СБУ провели обшуки у вінницького митрополита УПЦ Іонафана. Зокрема, слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Тоді митрополит проходив як свідок в цій справі.

Нагадаємо, намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ Павла (Петра Лебідя), якого звинуватили в розпалюванні міжрелігійної ненависті та виправданні збройної агресії РФ проти України, звільнили з-під варти 7 серпня. Близько тисячі людей внесли заставу за нього в розмірі понад 900 тисяч доларів.

26 липня стало відомо, що СБУ повідомила про підозру колишньому митрополиту Роменської єпархії УПЦ (МП) Олексію Масленнікову, який спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України.