ЗСУ ведуть наступ із однією рукою, зав'язаною за спиною, але просуваються вперед, — Волкер

За словами експредставника Держдепу США, не варто чекати чарівного повернення територій, адже в України обмежені можливості на полі бою. Нинішні результати бойових дій можна назвати успішними.

Україні доводиться воювати з Російською Федерацією однією рукою, яка зв'язана за спиною, але це не заважає просуватися вперед. Таку думку озвучив колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер в інтерв'ю "Радіо Свобода" 14 вересня.

За його словами, інколи він відчуває себе людиною, яка мислить інакше, адже постійно доводиться сперечатися з деякими людьми в США про український контрнаступ. Вони чекають чарівного повернення територій у короткі терміни, але це свідчить лише про те, що вони не розуміють природи конфлікту.

"По-перше, Україна веде контрнаступ iз однією рукою, зав'язаною за спиною. Немає переваги в повітрі, немає боєприпасів великої дальності, недостатньо запасів боєприпасів і вона все одно прогресує. Ми ніколи цього не зробили б. Але Україна повинна це зробити", — йдеться в повідомленні.

Другий пункт, який заважає швидкому контрнаступу, є турбота України про своїх людей. Командування ЗСУ не збирається "кидати людей у м'ясорубку", як це роблять росіяни.

Під час очищення мінних полів українські військові діють обережно і методично, навіть якщо для цього знадобиться додатковий час.

"Очищаючи мінні поля, просуваючись повільно, переходячи до наступної лінії. Роблячи це знову і знову. Знищуючи російські ланцюги матеріально-технічного постачання великої дальності, паливо, боєприпаси, дороги, залізниці тощо. Україна робить це дуже успішно і послаблює російські сили. І це успішна контратака", — продовжив Курт Волкер.

Така тактика призведе до повного визволення територій, однак потрібно більше терпіння з огляду на обставини, в яких Україні доводиться воювати.

Нагадаємо, 13 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що ЗСУ просуваються в напрямку населеного пункту Кліщіївка на Донеччині, проте наразі зарано говорити про завершення операції ЗСУ в цьому населеному пункті.