Із нагоди Дня танкіста механік-водій танка-камікадзе розповів подробиці боїв (фото)

Воїн із міста Мукачево, який спрямував начинений вибухівкою трофейний танк на російські позиції, не вважає себе героєм і готовий знову до бою.

Василь Дудинець зі складу 128-ї бригади зважився повести нашпигований вибухівкою танк, щоб ефективно знищити ворожі позиції. З нагоди Дня танкіста, 14 вересня, він розповів подробиці, пише "Укрінформ".

Захисник розповів, що служив в армії двадцять років тому. В "Десні" він навчався на танкіста. Із початком повномасштабної війни пішов у ТЦК. Згодом опинився в складі 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади на посаді водія-механіка танка.

Днями про Василя Дудинця почула вся країна. Саме воїн із міста Мукачево спрямував начинений вибухівкою трофейний танк на російські позиції. Після цього випадку за ним закріпився позивний "Камікадзе".

Їхати в бойовій машині міг тільки їхати хтось один. Зголосився виконати місію саме Василь. Його завданням було провести бойову машину необхідний відрізок шляху та швидко залишити, а підірвати її мали дистанційно вже інші воїни. Такий захід був ризикованим, оскільки ворог міг підбити техніку по дорозі, а шансів вижити не було б.

"Із іншого боку, це легка та швидка смерть. Тому я й наважився", — пояснив захисник.

Слави боєць не шукає і лаврів після цього випадку танкіст на себе не приміряє. Він кілька разів під час розмови повторював, що головне в армії — кожному якісно робити свою роботу.

Як ЗСУ застосували танк-камікадзе на Запоріжжі

Пресофіцер 128 бригади 10 вересня повідомив, що в боях на Півдні захисники застосували танк-камікадзе. Механік-водій, ризикуючи життям, намагався довезти обкладений вибухівкою танк до ворожих позицій на відстань усього одного пострілу. Героєм виявився Василь Дудинець із Мукачева.

Нагадаємо, у червні росіяни нашпигували танк вибухівкою та відправили на позиції ЗСУ. Спроба атакувати українських захисників не вдалася, оскільки важка бронетехніка наїхала на міну та була добита гранатометником із РПГ.