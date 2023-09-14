"Наполегливе прохання": в росЗМІ заборонили навіть згадувати про мобілізацію, – журналісти

Джерела російських журналістів пояснили таку рекомендацію тим, що сама згадка мобілізації "дуже турбує суспільство": "Простіше про цю тему якнайменше говорити".

Деякі російські ЗМІ отримали від Кремля "наполегливе прохання" якомога менше висвітлювати "чутки" про другу хвилю мобілізації, а також не публікувати офіційні спростування "чуток" щодо мобілізації, повідомляє російське видання Meduza з посиланням на свої джерела.

За інформацією журналістів, працівник одного з провладних ЗМІ пояснив виданню, що коментарі щодо мобілізації набирають велику кількість переглядів і багато людей дізнаються про так звані "фейки" саме з них.

"А як у нас (в Росії — ред.) вважається — якщо влада щось спростовує, значить, точно буде", — зазначило джерело.

Замість новин із коментарями про можливу мобілізацію в Кремлі запропонували пропагандистам наголосити на публікації про набір контрактників, який нібито йде дуже успішно. При цьому один зі співрозмовників, зазначив, що деякі такі видання можуть проігнорувати рекомендацію адміністрації президента (і продовжувати набирати перегляди — ред.), якщо їх керівництво має "хороші особисті стосунки" у владі.

Джерело "Медузи", близьке до адміністрації президента РФ, своєю чергою, пояснило таку рекомендацію тим, що сама згадка мобілізації "дуже турбує суспільство": "Простіше про цю тему якнайменше говорити, тригерів менше".

При цьому співрозмовники видання близькі до Кремля обмовилися, що нічого не знають про те, чи буде нова хвиля мобілізації в принципі.

"Напередодні президентських виборів 2024 року така "тривожність" Кремлю не потрібна: "Вона впливає на настрої людей, частина з них може перерости в протестні настрої. Такі голосуватимуть проти (Путіна — ред.) або не підуть на вибори". Це безпосередньо суперечить завданням політичного блоку адміністрації президента, який має намір забезпечити Путіну рекордні показники на виборах 2024 року", — пише Медуза.

Нещодавно Міністерство оборони Російської Федерації виступило з пропозицією запровадити військовий облік для ув'язнених. Особи, які відбувають покарання, повинні будуть ставати на військовий облік у виправних установах без явки до військкомату.

Раніше, 28 серпня, ФСБ звинуватила ексдипломата США у зборі даних про мобілізацію. За версією російських силовиків, Роберт Шонов нібито передавав інформацію співробітникам політичного відділу про те, як мобілізація у РФ може впливати на протестні настрої громадян напередодні президентських виборів 2024 року.