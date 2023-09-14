Є докази: Росія вже давно використовує озброєння з КНДР проти України, — ЗМІ

За даними журналістів, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль порушить питання військових обмінів між КНДР і Росією у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН.

Південна Корея вже тривалий час підтверджує, що Москва отримує від Північної Кореї озброєння та використовує його у війні проти України. Про це заявили в Офісі президента Південної Кореї. Про це повідомляє Yonhap.

"Складно про це говорити, тому що це питання розвідки, але ми вже давно підтвердили, що надане Північною Кореєю озброєння використовується Росією на полі бою в Україні", — сказав представник Офісу.

Він також зазначив, що наразі оцінювати підсумки саміту Кім Чен Ина та Володимира Путіна передчасно, оскільки візит Кіма в Росію ще триває, і додав, що в п'ятницю та суботу лідер КНДР планує відвідати ще два російські міста, де розташовані важливі військові об'єкти.

"Ми уважно стежимо за всіма подіями та результатами (поїздки Кіма в Росію, — "Главком") і обговорюємо багатосторонні заходи у відповідь, яких можемо вжити разом зі Сполученими Штатами, Японією та іншими союзниками, а також індивідуальні заходи, до яких ми можемо вдатися самостійно", — додав представник Офісу.

Очікується, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль порушить питання військових обмінів між КНДР і Росією у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН.

Під час п'ятиденного візиту в Нью-Йорк наступного тижня Юн має зустрітися з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і обговорити глобальні питання, як-от війна в Україні та ядерні погрози Північної Кореї, а також шляхи співробітництва Сеула й ООН.

Офіційні особи США вважають, що обидві сторони продовжать угоду про зброю. Вважається, що Північна Корея має великий запас артилерійських снарядів і ракет, які були б сумісні зі зброєю радянських часів, а також аналогічну історію виробництва таких боєприпасів.

Нагадаємо, 14 вересня Фокус писав, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина відбулася в момент взаємної необхідності. Москва потребує боєприпасів для війни проти України, а Пхеньяну потрібні військові технології для забезпечення безпеки режиму Кіма.