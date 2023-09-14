Більше придатних для мобілізації: Міноборони оновило перелік хвороб, із якими можна служити

Нещодавно Міністерство оборони оновило перелік захворювань, які не дають підстав для звільнення від призову до військової служби. Натомість усі діагнози, щодо яких були суперечки, просто видалили.

В Україні з 18 серпня ще на 90 днів подовжили воєнний стан, а разом із ним і загальну мобілізацію, в умови якої було внесено зміни. Зокрема вони стосувалися Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ відповідно до наказу Міноборони №490 від 18 серпня 2023 року. Набули чинності ці зміни наприкінці серпня.

Того ж дня почали діяти й інші зміни, внесені наказом №456, які передбачають спрощення вимог для служби в десантно-штурмових військах і морській піхоті в особливий період.

Це означає, що військовозобов'язані, які раніше вважалися непридатними для військової служби, тепер можуть бути визнані придатними.

Із якими захворюваннями можуть мобілізувати

Серед придатних для військової служби відтепер призовники з такими діагнозами:

2-в — клінічно вилікований туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій — усі форми гепатитів;

5-в — безсимптомний ВІЛ;

12-в — повільно прогресувальні та непрогресувальні з незначними порушеннями функцій хвороби крові (анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки);

13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій: хвороби щитоподібної залози (крім новоутворень), цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз;

14-в — легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки: деменція, амнестичні синдроми, розлади особистості й поведінки внаслідок ураження головного мозку;

17-в — невротичні хвороби, пов'язані зі стресом, і соматоформні розлади при помірно виражених, короткострокових проявах (нав'язливі стани, неврастенія, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезія);

21-в — повільно прогресувальні хвороби центральної нервової системи (наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія);

22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії (мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний біль голови, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну).

Відповідно до згаданих змін встановлюється новий підхід до придатності військовозобов'язаних до служби. Це дозволяє розглядати кожного призовника індивідуально з урахуванням стану здоров'я та специфіки майбутньої служби. Тож відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби військово-лікарська комісія (ВЛК) має ухвалювати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС).

Порядок проходження служби військовослужбовцями, які визнані ВЛК обмежено придатними, визначається Положенням про проходження громадянами України військової служби в ЗСУ, затвердженим указом президента від 10 грудня 2008 року №1153 й інструкцією про організацію виконання Положення (наказ Міноборони від 10 квітня 2009 року №170).

Нагадаємо, що РНБО під головуванням президента України Володимира Зеленського розглянула роботу ВЛК і МСЕК, де було ухвалено рішення, що правоохоронці перевірять усіх громадян, хто оформив інвалідність чи був "списаний" із військового обліку за станом здоров’я після 24 лютого 2022 року.

Фокус писав, що представник Командування Медичних сил ЗСУ Дмитро Мірошниченко пояснив, чи загрожує мобілізація українцям із хронічними захворюваннями. За його словами, Україна намагається зберігати у війську досвідчених бійців, якщо їхній стан здоров’я не шкодить боєздатності підрозділу.

Також Фокус розібрався, яким категоріям громадян не загрожує мобілізація взагалі. Зокрема, для звільнення є три підстави: бронь, стан здоров’я і догляд за недієздатною особою.