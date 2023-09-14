"Виглядає як не першої свіжості": окупанти стягують у Крим військову техніку, — АТЕШ (фото)

Техніку доправляють на окупований півострів залізницею. Дещо з неї окупанти приховують під тентами, розповідають у підпіллі.

В окупованому Криму російські загарбники заходилися стягувати військову техніку. Потяг із вантажівками й танками помітили в Джанкої. Про це повідомляють учасники партизансткого руху "АТЕШ".

За інформацією підпілля, окупанти, ймовірно, збираються відправити її в бік материкової України.

До складу входять вантажні автомобілі, закриті вагони та крита гусенична техніка.

"Важко визначити, яку техніку приховують окупанти, але очевидно, що вона далеко не першої свіжості. Через значні втрати в техніці рашисти змушені розконсервувати старий мотлох", — повідомляють учасники руху "АТЕШ".

Нагадаємо, що "АТЕШ" повідомляв, що в тимчасово окупованій Луганській області окупаційна влада планує організувати проведення мобілізації до лав ЗС РФ після так званих "виборів".

Раніше повідомялося, що в окупованому Криму після нічних вибухів на Севастопольському морському заводі 13 серпня місцеві жителі стали визнавати, що на півострів вже остаточно прийшла війна.