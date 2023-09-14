"Всі чекають на прильоти, ППО вже немає": партизани повідали, що відбувається в Євпаторії

За даними партизан, після атаки на Євпаторію у місті зникли російські кораблі, а морський порт спорожнів. Місцеві переймаються, що залишились зовсім без захисту ППО.

Представники партизанського руху АТЕШ розповіли про ситуацію у тимчасово окупованій Євпаторії після удару по комплексу ППО С300/400 "Тріумф". Про це відомо з публікації у соцмережах від 14 вересня.

Джерело партизан повідомило, що після прильоту у захопленій російськими військами Євпаторії "кудись" поділись усі ворожі кораблі, а морський порт стоїть порожнім.

"У людей панічні настрої, тепер усі чекають на постійні прильоти тому, що ППО вже немає", — підкреслили в АТЕШ.

Також партизани передали, що в місті були закриті деякі школи.

Євпаторія на мапі бойових дій в Україні Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, вранці 14 вересня у тимчасово окупованій Євпаторії пролунала серія вибухів. У медіа повідомляли про атаку безпілотників та обмеження руху Кримським мостом. Пізніше у російському Міноборони звинуватили в ударі Україну та заявили про успішну ліквідацію 11 БПЛА над захопленим півостровом.

14 вересня у ЗМІ з посиланням на джерела у СБУ проінформували, що у Криму був знищений комплекс ППО С300/400 "Тріумф". У відомстві також анонсували "нові сюрпризи" для російських окупантів. Водночас у СтратКомі ЗСУ заявили, що вранці Україна вдарила по місцю розміщення ворожих ракетних комплексів "земля-повітря" в районі Євпаторії.

Раніше, 13 вересня, в АТЕШ визнали, що навели ракетний удар по судноремонтному заводу у Севастополі, внаслідок якого були пошкоджені два російських кораблі.