Падіння дронів РФ в Румунії: Міноборони ще більше обмежило польоти на кордоні з Україною

Жодним пілотованим або безпілотним літальним апаратам не дозволяється літати в цих зонах обмеження, за винятком державних літаків.

У Румунії від 13 вересня Міністерство транспорту та інфраструктури спільно з Міністерством національної оборони запровадили додаткові обмеження польотів у повітряному просторі, що межує з Україною. Про це повідомляється на сайті Міноборони Румунії.

Зазначається, що польоти обмежили в північній частині міста Добруджа, між Суліною та Галац, на відстані 20-30 км від українського кордону.

Повідомлення про обмеження польотів вже розіслали через офіційні канали зв’язку компетентними цивільними та військовими аеронавігаційними органами. У Румунії раніше вже обмежували польоти побилзу кордонів з Україною на відстані 8 км.

"Жодним пілотованим або безпілотним літальним апаратам не дозволяється літати в цих зонах обмеження, за винятком державних літаків (включаючи SMURD та літаки екстреної допомоги). На тлі посилення російських атак на українські порти на Дунаї виникла необхідність у продовженні обмежень для забезпечення ефективнішого моніторингу та контролю за використанням повітряного простору", — йдеться в повідомленні.

Польоти цивільних літаків в аеродромному диспетчерському районі аеропорту Тулча не зачіпаються.

Нагадаємо, що у румунському селі Плауру, яке страждає він нальотів дронів ЗС РФ на українські порти Ізмаїл та Рені, заходилися будувати бомбосховища для місцевих жителів.

Раніше повідомлялося, що мер комуни Чаталкіой в Румунії попросив відселити у безпечне місце жителів села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл, який систематично Росія атакує "шахедами".